《皇家特工》泰隆艾格頓接洽Marvel老闆　有望成為狼人接班人？

泰隆艾格頓近日在宣傳Apple Tv的新作時，向外媒透露接洽Marvel的消息。（Getty Images）

《皇家特工》（Kingsmen）的演員泰隆艾格頓（Taron Egerton）近日傳出主動接洽Marvel，商討有關狼人（Wolverine）一角的前途問題。泰隆接受外媒訪問時提及，他與Marvel公司及公司主席Kevin Feige接觸，表達希望接棒狼人一角的意願。他表示：「由曉治飾演的狼人非常深入民心，我明白這個角色難以由另一個人飾演。但希望當他們再次啟動拍攝狼人的機會時，他們能夠首次考慮我。」

泰隆艾格頓希望接棒曉治積曼所飾演的狼人角色。（imdb）

狼人由第一集《變種特攻》（X-Men）開始作為系列最受歡迎的核心角色之一，並由曉治積曼（Hugh Jackman）飾演近二十年，以狼人一角參與《變種特攻》相關的七部電影作品，直至《盧根》（Logan）才宣布終止飾演狼人一角，然而同時亦令過去五年狼人一角一直處於懸空的狀態。

而泰隆艾格頓過去在《皇家特工》首兩部電影及《箭神．第一戰》（Robin Hood）等的動作片裡，均展現了相當了得的身手。雖然他的外形與體格，與漫畫及曉治積曼飾演的狼人形象相距甚遠，然而在Marvel近年不斷擴充其電影宇宙的行動下，重新推出狼人一角及變種特攻系列，似乎在所難免。