爆谷一周｜爾冬陞謙稱贏金像獎靠人緣　「我有年贏了周星馳」

香港電影金像獎董事局主席兼導演爾冬陞，早前接受谷德昭主持的電視節目《爆谷一周》訪問，於今晚(2/7)播出，大談金像獎的籌備過程與香港電影的發展。

爾冬陞攜同彭秀慧以及三位有份參與籌備本屆金像獎頒獎典禮的年輕導演，與一班熱愛電影的大學生一同出席節目。當中提到金像獎的票選制度，他笑言制度十分嚴謹，作為金像獎的主席，也沒有「着數」，反而由於得獎結果由投票產生，所以講求人緣多於地位：「有一年我憑《旺角黑夜》贏了周星馳。」第二十四屆香港電影金像獎，爾冬陞的作品《旺角黑夜》與周星馳的《功夫》一同入圍，爾冬陞連奪最佳導演及最佳編劇獎，然而卻在最佳電影一項敗於周星馳的作品。

爾冬陞以自己憑《旺角黑夜》得到最佳導演及最佳編劇的往事，謙稱印證「人緣」在得獎層面佔的重要性較高。（《爆谷一周》節目截圖）

發哥一出場控制大局

談及邀約金像獎的頒獎嘉賓，曾經協助籌備及主持的谷德昭，大爆一段關於周潤發的故事：「起初周潤發應承擔任頒獎嘉賓，在聯絡期間，也表示自己只會頒獎，並不會發表講話。到達現場後，發哥一臉倦容，再強調頒完獎便會離開，不會多作發表。然而到上台的一刻，發哥簡直控制了整個節目與舞台，熱烈興奮地發表講話，令主持經驗不多的我，無法控場。」

谷德昭分享發哥在出席頒獎禮前一直不肯發表講話的故事，指發哥到現場時竟興高采烈的講話。（《爆谷一周》節目截圖）

人氣偶像拍戲不是新現象

現場熱愛電影的大學生，在發問環節問及人氣男子組合MIRROR進軍電影界的新現象時，爾冬陞表示：「其實這個不是新現象，香港電影從來都有這個發展模式，一些歌手唱歌紅起來，公司便會安排他們拍廣告拍電影，因為看好他們的市場價值。所以MIRROR的發展路向十分正常。」他以女子組合Twins作為例子：「Twins初出道時，我便看着他們，唱歌紅起便演出電影，在拍戲現場睡着化妝，其實很多時候也未必是他們的意願，而是公司安排。」

谷德昭亦補充指，Beyond最紅的時候，他首次擔任編劇的《Beyond日記之莫欺少年窮》，拍攝現場有成千上萬的粉絲來看他們拍戲，但谷德昭坦言：「來看拍戲不等於會買票入場。」最終未能夠成為票房保證，但亦是反映香港電影現象的好例子。

談及MIRROR，彭秀慧導演的新作《阿媽有咗第二個》，由毛舜筠、姜濤及柳應廷主演，他指出姜濤在演戲層面誠然比較陌生，然而他的本能很強，進入角色後自然地將角色獨有的魅力展現出來，這是他的個人特點，亦是優勢之一。

彭秀慧在談及新作《阿媽有咗第二個》請來姜濤拍攝時，指姜濤雖然對演戲陌生，但個人本能卻很強，是他的優勢之一。（《爆谷一周》節目截圖）

爾冬陞︰三十年無睇TVB

而爾冬陞亦在問答環節問時下的年輕人如何接觸新電影的資訊，有同學指電視及手機應用程式是渠道之一，亦指近年電視又再次受到觀眾歡迎。此外，彭秀慧指金像獎差不多是每年香港的重要盛事，身為主席的爾冬陞便笑指：「不是TVB的音樂（頒獎禮）……之類……我三十年無睇TVB，但我全家都在TVB做。」谷德昭笑言他不支持家人。其實爾冬陞在擔任導演前，在邵氏電影公司以武打小生出道，而他的胞兄秦沛、姜大衞與TVB的關係亦十分密切，姪女姜麗文亦是TVB的合約藝員之一。