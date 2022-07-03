羅啟銳逝世｜鍾楚紅悼念：秋天的童話係我收過少數完整的劇本之一

香港著名導演羅啟銳於昨日（2日）因突發心臟病離世，終年69歲。死訊由其母校拔萃男書院的朋友圈中傳出，香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）亦已證實消息，他表示跟羅導近年有合作推動培訓工作及電影推廣，對其離世感到突然及不捨，形容對方是具代表性的導演，對行業打擊大。

《秋天的童話》是八十年代難得叫好又叫座的港產愛情文藝片，亦成為鍾楚紅的代表作。（劇照）

鍾楚紅公開悼念羅導離世：「秋天的童話係我收過少數完整的劇本之一．當日讀着笑了又哭，哭完又笑．有幸能參與其中．憶起當日在紐約街頭拍攝時你永遠的笑臉．君子、謙遜的態度，我不會忘記．Alex ，一路走好．Mabel ….節哀．多謝你成就了秋天的童話」。

《歲月神偷》叫好又叫座，任達華更憑此片勇奪金像獎影帝。（劇照）

跟羅導於《歲月神偷》合作的吳君如回應表示感到婉惜：「好傷感香港失去一位非常出色的編剧和導演。拍《歲月神偷》時真係感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對，今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。」

《秋天的童話》是經典中的經典。（電影海報）

而王晶亦於微博發文悼念：「第一次見羅啟銳，是八十年代初在邵氏片場，他和張婉婷剛拍完「非法移民」從紐約回來，英姿煥發，我記得還有秋天的童話「船頭尺」的原形巢皮寧，當時大家都年輕，感到前面的路很長。今天听說他走了，那么有才，那麼英俊，總覺得他還能做更多，世事無常，我們這一輩，也到了一個一個走的時候了，再會。」