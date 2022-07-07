雷神4｜妮妲莉寶雯自揭性騷擾經歷高達100次：做人唔可以慣

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: :Love and Thunder）近日上映，飾演雷神舊愛Jane Foster的奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman），今集回歸與雷神再續前緣，仲升呢變女雷神，齊齊上戰場對抗基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的反派角色屠神者戈爾（Gorr the God Butcher）。

《雷神4》妮妲莉回歸成女雷神。（劇照）

妮妲莉曾受訪透露，過去曾有一百次遭性騷擾的經驗，以前因為「#MeToo」運動未興起，並不覺得別人的舉動有侵犯性，後來仔細想想其實很多情況都有危險。她舉例有次跟某電影監製一周乘坐私人飛機，她上機後就發現不妥：「我們有兩個人，但只安排了一張床，最後什麼事都沒有發生，我沒有被侵犯到，但我強調說：『這令我感到不舒服』，最後都有尊重我。」

13歲出道主演《這個殺手不太冷》，妮妲莉表示當時就要面對別人對她的身體指指點點。（電影截圖）

雖然聽落沒什麼大不了，但妮妲莉表示當時感到十分害怕，她認為成件事是一個設好的局，「#MeToo」運動令她醒覺過去遭受很多不公平待遇，甚至去到性騷擾的程度。妮妲莉亦提到13歲入行時，就要面對外間針對她身體的批評聲音，有些聲音具有威脅性，她要形容在這種「性恐怖主義」的環境下生存，要更懂得保護自己。

妮妲莉操肌前後對比

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