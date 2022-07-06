電影節嚴選回歸25年傑出作　《少林足球》《PTU》打入十大

為慶祝香港特別行政區成立25周年，第46屆香港國際電影節（HKIFF46）舉辦《光影浪潮 香港電影新動力》巡迴影展，嚴選香港回歸後十大傑出作品。



《少林足球》以武俠片貫徹動漫風格，勵志與搞笑合一，令人看得笑中有淚。（《少林足球》劇照）

大會指這十部本地傑作，不單標誌着香港電影在題材、風格以至美學上的創新突破，亦捕捉了城市、社會以至民生在25年來的不同面貌。陳果的《細路祥》（1999）及袁建滔的動畫《麥兜故事》（2001）從孩子的目光切入敘事，既拍出地道草根的生活感，亦觀照時代變遷，是貼切的香港寫照。周星馳的《少林足球》（2001）以武俠片貫徹動漫風格，勵志與搞笑合一，令人看得笑中有淚；許鞍華的《桃姐》（2011）則透過家傭與少主情同母子的關係，體現人間有愛。

當年杜Sir花近3年時間拍攝，至今仍然是經典。（《PTU》劇照）

港產警匪片享譽全球，《PTU》（2003）及《旺角黑夜》（2004）更是超越類型框架自成一格的佼佼者者。杜琪峯以冷峻風格營造懸疑與緊張氛圍，呈現人物內心深處的鬥爭；爾冬陞則融合寫情手法及地域實感，交錯出複雜的城市生態與人性面相。

爾冬陞曾謙稱當年贏了周星馳《功夫》奪最佳電影，是贏在人緣。（《旺角黑夜》劇照）

陳可辛的《投名狀》（2007）及王家衛的《一代宗師》（2013）分別聚焦清末及民國的武林，前者透過刺馬案直照官場黑暗，反思歷史的缺口；後者在兩位武學宗師背道而馳的主線上思考動盪時局裏香港文化身份的根本，同樣展示非凡視野。

《一代宗師》從兩位武學宗師背道而馳的主線上，思考動盪時局裏香港文化身份的根本，同樣展示非凡視野。（《一代宗師》劇照）

翁子光的《踏血尋梅》（2015）及曾國祥的《少年的你》（2019），代表着新銳導演的澎湃創意及個人風格，藉援交少女肢解奇案及校園欺凌事件，細膩道出年輕一代處身社會邊緣的孤獨絕望。

十部精選作品

1999 《細路祥》（陳果導演）

2001 《少林足球》（周星馳導演）

2001 《麥兜故事》（袁建滔導演）

2003 《PTU》（杜琪峯導演）

2004 《旺角黑夜》（爾冬陞導演）

2007 《投名狀》（陳可辛導演）

2011 《桃姐》（許鞍華導演）

2013 《一代宗師》（王家衛導演）

2015 《踏血尋梅》（翁子光導演）

2019 《少年的你》（曾國祥導演）