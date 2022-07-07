雷神︱妮妲莉寶雯爆上映版刪減超多片段：剪走成段戲、星球同人物

Marvel下半年重磅鉅製《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已於香港上映，作為Marvel電影宇宙第一位推出第四部個人電影的超級英雄，雷神（Thor）將會於電影裡經歷角色前所未有的成長，亦會解決他所面對的「千歲中年危機」。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》已於香港上映。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

早前，回歸到《雷神奇俠》系列的主演之一妮妲莉寶雯（Natalie Portman）接受外媒訪問時透露，電影的上映版本刪減了大量拍攝片段，而且非常大刀闊斧：「其實有大量橋段、星球的故事甚至人物最後也沒有加入電影的正式上映版本裡。演員們與拍攝團隊花了大量時間與精力去製作那些片段，而且都十分精彩，但考慮到其實電影裡包含了更精彩的內容，便覺得非常神奇。」

妮妲莉寶雯指電影有許多拍攝了的精彩部分被刪減，未能加入到最終上映版本。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照。（imdb）

談到刪減片段的內容，妮妲莉寶雯不希望「劇透」，但亦指出戲份包含她與基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及泰莎湯遜（Tessa Thompson）的對手戲：「裡面包括了非常多感到的劇情，當時我們有很多自由發揮的空間。我們的其中一個關鍵場面，拍攝了二十個版本，我們進行了非常多的嘗試，當中充滿差異以及多樣化。」