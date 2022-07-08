【雷神】片尾彩蛋全面分析　新登場角色係咩來頭？

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: :Love and Thunder）近日上映，相信觀眾都十分關心片尾彩蛋的內容，現在就為大家全面分析。

以下內容涉及劇透

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相信大家都好期待呢一幕出現。（影片截圖）

第一個片尾彩蛋講述羅素高爾（Russell Crowe）飾演的「宙斯」（Zeus）原來沒有被雷神打傷，並女侍們協助下進行療傷，他指責雷神破壞神明世界，令神祇不受尊重，甚至被超級英雄取代，他決定派出兒子「海格力斯」（Hercules）去對付雷神。

Brett Goldstein加盟MCU飾演「海格力斯」。（劇照）

此前已有消息指「海格力斯」會在MCU登場，這個角色由劇集《乜都得教練》（Ted Lasso）男星Brett Goldstein飾演，原著漫畫中「海格力斯」跟雷神會成為好友，並且加入復仇者聯盟，相信在MCU不會變成反派角色。

「海格力斯」後來成為復仇者一員。（漫畫封面）

Jane Foster有機會再次於MCU現身。（劇照）

第二條片尾彩蛋講述妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的Jane Foster壯烈犧牲後，來到北歐神話中屬於戰士的英靈殿（Valhalla），遇到了在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中被魁隆殺害的守護神Heimdallr，艾迪斯艾芭（Idris Elba）再次現身令影迷相當驚喜。原著漫畫劇情講到Jane Foster後來會復活並變成女武神，而妮妲莉本人亦講過Jane Foster會再次在MCU出現，即管期待一下。