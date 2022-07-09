安倍晉三遇刺｜史上最神秘元首暗殺　紀錄片揭甘迺迪案６大疑點

日本首相安倍晉三在當地７月８日上午，於奈良市出席活動並發表演說途中遭槍擊身亡，據消息指，槍手為前海上自衞隊成員。事件引起全球觸目，亦令人聯想起上世紀全球轟動的甘迺迪遇刺案。當時甘迺迪（John F. Kennedy）於德州出巡期間，乘坐巡遊的開篷房車時，被前海軍陸戰隊成員奧斯華（Lee Harvey Oswald）行刺。

美國總統甘迺迪於1963年於德州遇刺身亡。（網上圖片）

由於甘迺迪遇刺案具有眾多疑點，同時甘迺迪亦是極受公眾歡迎與關注的總統，令他被行刺的事件不斷被改編成為影視作品，如《驚天大刺殺》（JFK）及《All the Way》，以及眾多相關的紀錄片如《JFK：The Lost Bullet》等，透過紀錄片，不少甘迺迪案的疑點及新披露的資料，都經過整理後向觀眾展示，解答公眾更多對案件的疑問。

甘迺迪案中，有６大疑點多年來在電影作品及紀錄片不斷被討論及發揮。

美國總統甘迺迪遇刺當日，在較早時間乘座空軍一號抵達。（網上圖片）

轉彎的子彈

其中一項最被廣泛討論的疑點，兇手第二槍的子彈，該子彈擊中甘迺迪及時任德州州長康納利（John Connally），並在二人身上留下七個傷口的「魔術子彈」，不少人提出該子彈能夠轉彎，否則不能擊中甘迺迪後頸後穿出再擊中前方的康納利。而《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men：Days of the Future Past）裡亦曾利用磁力王的超能力解釋這一個奇特的現象。

美國總統甘迺迪是其中一位極受歡迎及注目的總統。（Getty Images）

被銷毀的證據

在聯邦調查局（FBI）調查甘迺迪遇刺案期間，其中一位探員的名字與聯絡方法出現在兇手奧斯華的聯絡簿上，而聯邦調查局隨即打印了另一份聯絡簿，探員的資料被刪除，直至作供時，才披露出這個細節。聯邦調查局在銷毀證據上惹來多方批評，亦令案情細節，包括是否牽涉內奸等，衍生更多疑點。

甘迺迪遇刺身亡時，年僅46歲。（Getty Images）

兇手作案後旋即被殺

刺殺甘迺迪的兇手奧斯華在作案後火速落網，在記者會上，在否認暗殺總統，但他已被認定為作案的兇手。奧斯華於行刺後兩日，於轉移監獄期間，被夜總會經營者在重重保安及人群在場下開槍擊中，即日便宣告死亡。奧斯華雖然被認定為行刺甘迺迪的兇手，然而在被捕後旋即被殺，令案件顯得更撲朔迷離。

被認為是刺殺甘迺迪的兇手奧斯華。（網上圖片）

另一位槍手

由於甘迺迪遇刺時場面混亂，而在場的目擊證人亦對槍擊的數目眾說紛紜，加上「魔術子彈」違反常理的穿透效果，令不少人質疑奧斯華並非單獨行兇，現場有另一位槍手合謀行刺甘迺迪。然而在調查的報告中，除了排除外國勢力以及內部勢力的參與外，亦對另一名槍手的存在作出了假設，然而該名槍手的子彈射失，所以槍手的真實性存疑。

甘迺迪擔任總統的期間，面對世界連串的問題，如蘇聯的冷戰、古巴導彈危機、太空競賽、越戰等問題。（Getty Images）

消失的子彈

奧斯華在暗殺甘迺迪時發射了三枚子彈，第一枚射失，且找不到子彈頭，不存在物證；第二枚擊中甘迺迪、貫穿後擊中康納利，於是被稱為「魔術子彈」；第三枚則擊中甘迺迪的頭部，成為致命的一槍。雖然擊中甘迺迪的兩枚彈頭均有物證存在，然而在調查報告中，認為第一枚未能找到物證的子彈為射失，亦未能確認是否存在第四發子彈的存在，亦即未能確認是否存在另一名槍手。調查報告總結出來的可能性，成為了案件另一重大疑點。

甘迺迪與妻子（右）及德州州長康納利（前左）共乘開篷房車。（網上圖片）

未曾公開的資訊

目前，有關甘迺迪遇刺案的調查報告及檔案，已有98%向公眾公開，公眾能夠於美國政府網站上閱讀全文。然而剩下未公開的資料，包括甘迺迪的驗屍照片、X光檔案、失落的證物、被清洗乾淨的開篷車、奧斯華於海軍陸戰隊服役的檔案以及康納利個人物品等，都可能成為破案的關鍵，然而種種重要資訊亦因為制度及人為的問題，而無法讓公眾知情，成為了案件無法釐清的疑點。