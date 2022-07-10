金像獎專訪｜《濁水漂流》曾被觀眾質疑　李駿碩︰點解社工咁靚？

第四十屆香港電影金像獎將於7月17日舉行，《濁水漂流》獲得11個提名，是今屆其中一部擁有兩位數字提名的電影。作品上年在《金馬獎》同樣獲11個提名，成為大熱，可惜最終只贏得「最佳改編劇本」。經此一役，導演李駿碩坦言以平常心面對，而且期望都落到演員身上。



對於金像獎獲11項提名，李駿碩都保持一份平常心，不抱太大期望。（陳順禎 攝）

經歷過《金馬獎》的大起大落，李駿碩都同自己講不用抱太大期望，無論最佳編劇還是最佳電影，都是入圍當贏了，連新晉導演一獎都已有心水人選。「問我當然想贏，但如果輸，我想輸畀陳健朗（《手捲煙》導演），因為跟他是中學同學，多年朋友，純粹是私心，不是我奪得就最希望是他。」

李駿碩在金馬奪得最佳改編劇本一獎。(影片截圖)

新晉導演一套止步？

回望近年金像獎獲新晉導演獎的，大多獲獎後便沒有新作，如《一念無明》黃進、《淪落人》陳小娟、《金都》黃綺琳，身為新晉導演的一份子，是市場的限制，還是自己給予自己的無形壓力，令後勁不繼？「我覺得各自步伐不同，如果用世界的基準看，3年拍一部戲是正常速度，只是80年代香港電影工業蓬勃，才出現一年拍幾部的盛況，所以我又不覺得太慢。不過我又察覺到，身邊拿下新晉導演獎的朋友，會獲得不少商業機會，例如會拍MV、拍廣告，甚至是自己接廣告在鏡頭前亮相，有這麼多機會賺錢，便冇這麼急需去開戲，相反我是靠寫作和拍戲搵食的，MV都冇人找我拍，便要勤力一點找老闆開戲。」

黃進憑《一念無明》奪得新晉導演獎後，至今暫未有新作。(資料圖片)

電影《濁水漂流》反映本港無家者面對社會的實際情況。(電影劇照)

「最想吳鎮宇拎影帝」

要談緊張，電影未上畫前的緊張，比候選金像獎更甚，「要知道今次反應不好，下次便沒機會。第一部《翠絲》，大家對導演的期望不高，重點都放在姜皓文身上，所以來到《濁水漂流》便感到壓力。」結果票房獲800萬，雖然比起千萬成本跟回本還有段距離，但11個提名都算有交代。當中最想勝出的，是吳鎮宇的最佳男主角獎。

李駿碩最想片中一眾演員可以得獎，「我已在金馬拿了改編劇本。」（陳順禎 攝）

李駿碩︰「因為大家都想他奪得，雖然大家未必認同《濁水漂流》，是他最好表現的一次，但如果因為我的作品令到他得獎，我會好高興。我其實特別想演員拿獎，因為今次入圍的吳鎮宇、李麗珍、謝君豪都曾經贏過金馬獎，偏偏未贏過金像獎。」是心存期望，但最佳男主角出現了謝賢，的確為鎮宇哥帶來未知之數。「今次是有暗湧的，所以很多事都說不定。」

蔡思韵在戲中演社工，被觀眾質疑太靚。「現實世界身邊冇一個好靚的朋友，而是做普通職業嗎？」李駿碩說。(電影劇照)

電影在坊間普遍獲賞識，但原來都有聽到一些奇怪批評。李駿碩︰「試過被觀眾質詢點解話李麗珍會咁靚，可能大家對露宿者有既定形象，一定要不整潔。又有人問點解何姑娘（蔡思韵）咁靚？我真的不懂回答，靚有原因嗎？靚就一定要做明星？現實世界身邊冇一個好靚的朋友，而是做普通職業嗎？好奇怪。」