雷神4︱男女版雷神造型襯到絕　盤點六對着情侶裝放閃超級英雄

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）日前已經於全球各地上映，吸引Marvel的忠實擁躉入場觀映，歡迎雷神再次回歸大銀幕。在電影正式上映前，官方釋出消息指《雷神奇俠》系列首兩部曲的女主演妮妲莉寶雯（Natalie Portman）將會回歸，並飾演Jane Foster一角，更會晉身超級英雄行列擔任女雷神，不少觀眾都期待雷神情侶復合，在官方釋出「男女雷神」造型照後，更大讚兩位雷神的裝扮十分合襯，非常登對。

雷神與Jane Foster於今集以男女雷神之姿，組成一對「戰鬥情侶檔」。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）

其實在DC及Marvel各自的超級英雄宇宙中都有不少情侶裝超級英雄，不論造型及配襯度都毫不遜色，以下為大家盤點六對情侶裝超級英雄：

雷神與女雷神

雷神與Jane Foster不單在造型上非常登對，而且他們更擁有一模一樣的超能力，在《雷神奇俠4：愛與雷霆》中，雷神與Jane之間充滿默契，在作戰方式、戰鎚與戰斧的使用上，女雷神具有觀眾極其熟悉、屬於雷神的影子。在眾多對超級英雄情侶檔中，他們不僅實力相當、造型相襯，連顏值也非常高！

鐵甲奇俠與Pepper Potts

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）中，Tony Stark的妻子Pepper Potts以一身Rescue裝甲趕到最終戰場，締造鐵甲奇俠與Rescue並肩作戰的畫面。戲中Rescue的戰甲與鐵甲奇俠在設計與結構上相近，然而在顏色上則呈冷調的銀色藍色，與以金色紅色為主調的鐵甲奇俠成為奪目而相襯的情侶裝。而在Marvel的漫畫中，有別於鐵甲奇俠裝甲的全攻型設計，Rescue的裝甲設計在攻擊力以外，加入了許多防衞及拯救的功能，可作為鐵甲奇俠的輔助，這一對英雄情侶檔能夠反擊敵人同時救助弱者，堪稱絕配。

+ 1

蟻俠與黃蜂女

《蟻俠》（Ant-Man）系列電影中的蟻俠與黃蜂女未必是觀眾最熟悉或最熱愛的超級英雄角色，然而在相襯度上，蟻俠與黃蜂女的造型設計不僅相似，他們的緊身衣的紅黃配襯辨識度亦非常高。這一對超級英雄情侶在裝扮外，連體型變大縮小、指揮昆蟲的超能力都如出一轍，除了黃峰女裝甲的飛行特殊設計外，這一對超級英雄的情侶裝亦令觀眾印象深刻。

蝙蝠俠與貓女

蝙蝠俠與貓女這一對正邪交鋒的情侶，已不下一次於銀幕上出現，他們在漫畫的設定上是多次分合的情侶，儘管在不同版本的蝙蝠俠電影中，蝙蝠俠與貓女之間的感情發展與結局均不盡相同 ，但觀眾仍對這一對純黑打扮、蒙上面具、頭上有一對尖角的情侶印象深刻，無論是在《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）中他們如調情一樣地談判；在《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）中二人在天台上並肩抗敵；抑或是在《蝙蝠俠》（The Batman）中二人於結尾騎在電單車上分道揚鑣，他們的情愫與合襯度，肯定不比其他甜蜜的超級英雄情侶少。

小丑與小丑女

在《自殺特攻隊》中，由謝拉力圖（Jared Leto）與瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的小丑與小丑女，是一對瘋狂至極的情侶，他們的對手戲份雖然不多，但兩人瘦削的身型、漂染的頭髮、單薄而誇張的衣衫與化妝，都在觀眾心中留下極深刻的印象，亦難以否認他們雖然瘋狂，但依然十分相襯。

水行俠與Mera

曾經在《水行俠》（Aquaman）中出現的海底超級英雄情侶水行俠與Mera，分別由狂野而強壯的積遜莫瑪（Jason Momoa）及精緻貌美的安芭赫德（Amber Heard）飾演，二人不論身高顏值均十分相襯，而他們在《正義聯盟》（Justice League）及《水行俠》中，曾分別以兩套戰衣出場，正義聯盟版的深色盔甲顯然是刻意設計為同款；而在個人電影《水行俠》中，Mera碧綠色的魚鱗甲與水行俠成為王者後的金色魚鱗甲亦極為相襯。可惜有傳安芭赫德因今年的家暴官司而形象插水，令她在《水行俠》續集的戲份大減，而在第三集中更有可能被換角，所以喜歡水行俠與Mera這一對超級英雄情侶的觀眾，或許可以期待一下水行俠換新歡後會否比現在的演出組合更相襯。