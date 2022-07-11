雷神4｜基斯咸士禾夫兼任監製自肥　全家總動員參演女兒戲份勁重

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）近日上映，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）八度飾演雷神創紀錄，而今次做兼任監製一角，台前幕後都為這部電影盡心盡力，他亦因此而「自肥」，安排全家大細參演，大家是否認得出基斯的太太、女兒及一對孖仔扮演什麼角色呢？

基斯咸士禾夫今次兼任監製，安排了一家大細參演。（劇照）

以下內容涉及劇透

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日前基斯帶埋太太同孖仔出席首映禮，原來一家幾口都有份演出！（Getty Images）

有睇過《雷神4》的預告，相信應該會記得有幕雷神與一名外星女子熱吻，這名女子正是基斯的太太Elsa Pataky！難怪二人都吻得如此熱情忘我，原來是真情演出。而基斯的一對8歲孖仔Tristan與Sasha，分別飾演童年雷神及最後大戰中參戰的其中一名聖域界小童。

雷神熱吻的女子原來是由太太Elsa Pataky飾演，難怪咁入戲。（預告截圖）

而戲份最重要數基斯的10歲大長女India，原來電影中基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的反派角色「屠神者戈爾」（Gorr the God Butcher）的女兒，原來就是由這位星二代飾演。《雷神4》結尾講到「屠神者戈爾」成功令女兒復活，並要求雷神代他照顧女兒，最後雷神與戈爾的女兒一起生活，並以「愛與雷霆」的形式攜手對抗敵人。

童年雷神由孖仔之一的Tristan飾演。（預告截圖）

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據Marvel報導，本來戈爾女兒的角色戲份沒這麼重，後來因為劇本調整而變成關鍵人物，基斯有感女兒能夠扮演這個角色，向導演Taika Waititi自薦，仲拍埋試鏡片段以表誠意，而導演與基斯頓比爾異口同聲大讚India出色，基斯談到電影最後跟India的生活場面，跟現實中父女倆的相處差不多，他認為今次可能是女兒唯一一次拍電影，但又謂對女兒入行抱開放態度，而不少網民就恥笑基斯「自肥」，讓全家人一同參演賺片酬。