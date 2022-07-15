金像獎｜謝霆鋒攞新人獎寸爆父親　謝賢封帝在望24年後成功報仇

《第40屆香港電影金像獎》將於7月17日舉行，今年影帝之爭相當激烈，包括《手捲煙》及《智齒》的林家棟、《媽媽的神奇小子》的梁仲恆、《濁水漂流》吳鎮宇，以及《殺出個黃昏》的謝賢。

謝賢在《殺出個黃昏》表現獲得一致好評。（劇照）

現年85歲的「四哥」謝賢入行60年首度問鼎影帝，之前已拿下電影評論學會及導演會的最佳男主角，被視為本屆金像獎影帝的鼎頭大熱。回想起謝霆鋒曾透露當年憑《新古惑仔之少年激鬥篇》拿下最佳新演員時，曾寸爆四哥入行多年但從未奪獎，相隔24年四哥終於可以在霆鋒面前威返次！

霆鋒於2011年封影帝時，自爆1998年拿新人獎時曾寸爆四哥，相隔24年後四哥終於有機會報仇！（VCG）

霆鋒在2011年舉行的《第30屆香港電影金像獎》，憑《綫人》拿下最佳男主角，他上台致謝詞時哽咽說：「我18歲攞新人獎，我老竇曾經同我講過：『我喺你細細個時拍過幾百套劇、幾百套電影。』嗰晚我就同番佢講，你拍過幾百套戲，你有冇攞過金像獎，之後一個獎擺喺枱面。我知佢喺屋企睇緊電視，我唔知點解呢番說話擺喺心入面12年，我希望佢唔好似我咁放喺心12年。希望佢原諒呢個不知天高地厚、無禮貌嘅小朋友。要湊大一個咁難教嘅細路、每日要笑面迎人，你至係最佳男主角。」

四哥曾在節目中提及當年抱起剛出生的霆鋒時，說了一句：「這麼醜！」，其實感動得流淚（網上圖片）

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有指以前霆鋒跟四哥感情不佳，幾乎一見面就鬧交，後來兩人關係才漸漸變好，當年盛傳四哥因生意失敗而欠下巨債，只得16歲的謝霆鋒被迫入行做明星代父還債，努力多年後成功還清債務。隨著事業發展得有聲有色，霆鋒跟四哥的關係亦大有改善。霆鋒會大手筆送車、送樓給四哥，更會帶埋四哥一起拍攝節目。

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