《七人樂隊》專訪｜徐克與林嶺東最後合照　「他的留言仍保留住」

一部紀念香港情懷的電影《七人樂隊》，由七位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手創作，各自抽籤代表一個年代，執導一個與香港有關的故事。7位當中，尤以杜琪峯、徐克及林嶺東三人感情最深，相識超過40年。



《七人樂隊》的攝製時間橫跨2014至18年，林嶺東亦在拍完自己的部分《迷路》，便如倦鳥知返，在睡夢中離開大家回到天國。作為老友，徐克導演實在不捨，雖沒有呼天搶地，但生活上好些細節，似乎都靜靜地透露，對方在自己心中的地位有多重。



徐克在訪問中，細談這位相識超過40年的故友。（影片截圖）

「我們真的是『鐵三角』？」

杜琪峯、林嶺東、徐克三人都是電視台出身，由同事變成好友，離不開都是電影。「在電視台工作都是放飯才見面，很少放工還會見面，大家會分享自己最喜歡的電影，又談論哪部電影拍成如何？」愈談愈覺得電視圈再不是自己的世界，然後各自走到電影行盡現光芒。林嶺東的硬淨、徐克的神怪、杜琪峯的宿命，拼湊出香港電影在8、90年代的多元。

2007年，徐克、林嶺東、杜琪峯三人合拍了一部《鐵三角》，林嶺東打頭陣，徐克接上，杜琪峯埋單，以接龍式拍攝，不分單元將故事拍完。（受訪者提供）

每隔一段，三人總會相約吃飯聊天，互相取笑一下便一晚。直至一個忽發奇想，三人想走在一起拍一套電影，來紀念他們相識多年之友情，而這便是電影《鐵三角》（2007）出現的初衷。「《鐵三角》我們坐低談了很久，都無辦法決定怎樣開拍，後來突然想到不如各自拍三分一，最後組合成一部完整電影。」

任達華、古天樂與孫紅雷，暗中代表了背後三位導演的人設。（《鐵三角》劇照）

《鐵三角》是指戲中三個角色，亦就是代表各自三位。「但我們是否真的是『鐵三角』呢？我不清楚，但肯定是一件好開心的事，因為這部電影，大家多點接觸多些對話，深入了解大家當時的想法，創作好、性格好、想做甚麼都好，入生目標等各方面都更清楚，拍得好不好是另一回事，但這件事在人生中是個好好的經驗。」

《七人樂隊》特別用上久違了的菲林拍攝，亦是林嶺東先生的遺作。（官方圖片）

憶最後一次晚飯

《七人樂隊》是另一次能夠讓三位再聚的計劃，但斷想不到亦是最後一次合作。徐克︰「我記得在他（林嶺東）離世前，大家坐低吃過一餐飯。當時剛拍完《七人樂隊》自己的部分，我還說是否要再拍多一會？但正正因為相約了大家吃飯，定必要依時收工。當時我還跟林嶺東開玩笑︰『我拍不完，你們兩個吃吧！』」

該飯局還有《七人樂隊》另一位導演洪金寶，飯後隨意合照，卻成了最後留念。（受訪者提供）

慶幸只是玩笑，沒有真的失約，而且大家開開心心相聚大半晚，只是沒想到，這一聚已是永別，已是最後一次見面。「當晚還拍了些合照，記得當時我剛收工臉上有很多皺紋，他（林嶺東）是最精神那位，但想不到亦是最早離開大家的。」走得突然，縱拍過多少次生離死別，也難猜透生命的所有，要給予一個解釋︰「可能他在地球上的任務已經完成。」徐克說。

徐克︰「他經常約我去福岡吃拉麵那個留言，我依然保留住沒有刪除。」（影片截圖）

「他沒有離開我們」看似是自我釋懷的說法，但在徐克心中是切切實實。「他的手機留言我仍有保留，經常約我去福岡吃拉麵那個留言，我依然保留住沒有刪除。而且不知為何，這個留言永遠在我手機上置頂，每次打開微信都見到他是第一個人。這可能關乎友情等各方面，相當於不覺得他有離開過，甚至覺得終有一日可以約到他吃飯，但你知道已經冇可能。」未知這句留言有否不時按下細聽，但一直處於置頂位置，亦是一份思念的延伸。