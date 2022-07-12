《旺角卡門》王家衛舊訪問出土　親解賜死劉德華︰唔想佢變白痴

由王家衛編劇和執導，劉德華、張曼玉、張學友、萬梓良主演的經典電影《旺角卡門》（1988），多年來都一直令人津津樂道。特別是結局一幕，劉德華死去一刻最令人婉惜。近日，有一條來自當年王家衛，接受亞洲電視黃韻詩訪問的影片出土，當中談中流傳已久的《旺角卡門》第二個結局，得王家衛證實，那個結局劉德華並沒有死，而是變傻還被判入監，而張最玉前往探監。該結局在當年午夜場都有放映，但事後接獲大量電話要求刪掉，到底所為何事？

劉德華在《旺角卡門》結局，被警方開槍擊斃，逐秒死去的畫面成為經典。（《旺角卡門》影片截圖）

王家衛︰純粹憑直覺拍拍拍

《旺角卡門》是王家衛首部執導作，當年接受亞洲電視黃韻詩的訪問，觀看內容，問題圍繞王家衛在電視台工作時，劇本已經有過長的問題，要刪剪不少片段。王家衛解釋因為遇到好演員，例如李司棋、黃韻詩等，所以想寫長一點，讓大家發揮。「做了編劇太久，未控制到拍攝長度，又由於拍的時候沒有完整劇本，加上趕上畫，剪片都沒有剪，純粹憑直覺拍拍拍，結果會長了少少。」

電影於1988年上畫，王家衛有接受黃韻詩在亞洲電視的訪問。（影片截圖）

大家認唔認得黃韻詩，即是《上海灘賭聖》中，打完筋斗都面不紅氣不喘的川島芳子小姐。（影片截圖）

+ 6

賜死劉德華是觀眾要求

問到《旺角卡門》，都有兩段片段要割愛刪去，其中一幕沒有講是哪一場戲，只是純粹太長所以剪掉，而另一場就是關於劉德華的結局。「電影原本上午夜場是有的，Ending劉德華與張曼玉有一場戲，但做完午夜場後，有很多女性觀眾致電來，要求讓劉德華在戲中死去吧！不要淪為白痴，好陰功的，結果我們決定剪接掉。」

王家衛覺得這是老闆、個人和觀眾的損失，「老闆損失了錢，因為本身是不用拍。個人損失是因為本身覺得都好好看，而觀眾都有損失的，因為拍了出來看不到。其實這一幕在其他地區上映時曾經有保留，早年亦有網民找到原片分享。

點擊睇被刪剪版結局