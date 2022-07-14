七人樂隊｜杜琪峯藉林嶺東遺作了解故友　「有個秘密呃足我40年」

電影《七人樂隊》，由七位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手創作，其中林嶺東先生拍畢自己的作品《迷路》後，便靜靜地離開大家。而當身為監製的杜琪峯看了故友的作品後，坦言又進一步明白這位朋友的內心世界。

杜Sir在分享會上，談及故友林嶺東的遺作《迷路》。（影片截圖）

杜Sir曾在回顧林嶺東電影作品的活動《嶺上起風雲》上，分享看畢林嶺東在《七人樂隊》中，操刀的《迷路》篇，他指如果拿走「林嶺東」三隻字，會以為這是許鞍華作品。「早年他去荷里活發展，很少返來香港，但近廿年，他在馬來西亞、日本、上海、加拿大都有物業，每個地方住一段時間，期間會返一返香港，約大家食飯。所以近廿年我跟他一年會見幾次面。我會以為他就似王家衛所講的無腳的雀仔一樣，對香港不太留戀，喜歡外邊世界多一點，但看畢這部戲，才明白他內心，根仍在香港。」雖然他靜靜地離開，但就為大家留下這份禮物。

主持人問任達華會否正是林嶺東的寫照︰「佢邊似，一半都冇，林嶺東啲火好勁，任達華『柔』過油炸鬼。」杜Sir說。（《七人樂隊》劇照）

杜Sir跟林嶺東有不少經歷，其中一樣是一齊入戲院睇午夜場反應。杜Sir︰「我們要飲到大醉才敢入場，樓下班咬蔗幫，一個不小心阿爸阿媽都要搬出來，要過到這班觀眾才算合格。我跟他一起睇過《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《學校風雲》、《君子好逑》約4、5部。」

問到杜Sir最愛林嶺東哪部作品，在多番推搪下，終透露了是《龍虎風雲》。（《龍虎風雲》劇照）

男人之間，共過「患難」，理應無所不談，但原來林嶺東內心都有一個秘密，一直在呃杜Sir，要直至死後才得知。「佢呃咗我40幾年，原來1955年出世一直扮1954，到他離世時，我還問他太太有否寫錯了年份，她答我真的是55年。你說多好笑，萬一我比他走先一步，我一世都以為他是1954年出世。」杜Sir笑說。