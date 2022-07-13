咒｜唸8字咒語隨時惹禍上身？ 催眠式傳遞詛咒有觀眾睇完疑被鬼壓

台灣恐怖電影《咒》自3月上映以來，成為亞洲地區受網民熱議，更稱之為年度最恐怖電影，更創出亞洲恐怖電影的新高度，膽小者千祈唔好睇。日前《咒》終於登陸Netflix，短短兩日便登上了亞洲地區的點播排行榜冠軍，有觀眾認為電影好邪，如果跟著主角一起唸8字咒語及做出祝福手勢，隨時會惹禍上身......

《咒》日前登陸Netflix，短短兩日便登上了亞洲地區的點播排行榜冠軍。（劇照）

《咒》部分改編自真人真事，劇情主要講述女主角若男（蔡亘晏飾）與朋友6年前探訪陳家莊，探索被封印的詭異恐怖地道。結果朋友在禮佛後竟然逐一意外慘死，女主角的父母亦意外身亡。當時不知道已懷孕的若男，被大黑佛母送上祝福注定女兒要獻給佛母。當女兒身上開始發生詭異事件，若男便四處尋找解除詛咒的方法。

細膽嘅真係唔好睇......（劇照）

將符咒寫上身係咪真係有用？（劇照）

有大批網民看完《咒》後，都紛紛表示非常恐怖，不敢去廁所更不敢自己睡：「好邪」、「看的我毛骨悚然」、「琴晚睇完即刻被鬼壓」、「沉浸式被诅咒」、「已經不是恐怖的問題，而是晦氣」。其中一幕，女主角透過直播的拍攝形式對著觀眾說「請你們跟我一齊在心裡面念這段咒語」，有觀眾跟著唸後感到不適。有網民指電影海報上的符咒是真實存在的邪咒，所以建議大家不要看，避免中詛咒。

由於電影採用了偽紀錄片的拍攝手法，隔著熒幕直接打破了第四道牆，讓觀眾與主角若男直接互動，令人有親歷奇景及參與儀式的感覺。其實電影並沒有太多想《午夜凶鈴》或《咒怨》等Jump Scare本能驚悚感，反而以催眠式傳遞詛咒來製造恐怖心寒的感覺。因主角直接向觀眾說「請你們擺出這個手勢」、「聽到的人都能受到祝福」等對白，讓8字咒語「火佛修一，心薩嘸哞」貫穿整套電影。感覺就像直接跟觀眾對話，來產營造恐懼，讓大家細想，如果跟著唸咒語會否真的受到詛咒？

祝福手勢唔好亂做......（劇照）

戲中有大量恐怖場面。（劇照）

看過《咒》的觀眾，無論是否有跟著唸8字咒語或做祝福手勢也不用擔心。導演柯孟融強調戲中神明大黑佛母、咒語、符咒及手勢都是虛構的，拍攝電影時更特別找人去設計及製作佛像。不過電影確實是有部分改編自真人真事，包括在2005年在高雄發生的集體起乩事件。

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