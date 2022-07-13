心裏美︱陳果吳雨聯手監製浸大電影　吳雨：電視黃金年代已過去

由香港浸會大學電影學院及偉新教育基金出品，陳果、吳雨及柯星沛聯手監製的電影《心裏美》將於7月28日上映。今日（13日）電影舉行特別放映場，邀請一眾應屆文憑試考生及老師出席，藉電影的勵志親情故事激勵一眾學生，在逆境中面對公開考試帶來的挑戰。陳果及吳雨兩位監製，攜同主演之一余香凝及兩位學生演員一同到影院內謝票，並分享他們拍攝電影作品的目的及鼓勵在場的同學。

《心裏美》的監制陳果（左一）及吳雨（右一）攜同余香凝（右二）及兩位學生演員，出席電影的DSE學生打氣場及映後分享。（陳順禎 攝）

監製吳雨接受訪問時，指電影是一個難得的機會，作為浸會大學第一部出資拍攝的電影，在兩年多的籌備及拍攝期間裡，與幾位大學生一同準備劇本：「很難得能夠與幾位大學生日日面對面籌備劇本，實在是書本上無法學到的知識、吸收到的經驗。我們亦請到二十位學生參與劇組，不論是幕後、攝影不同的崗位，均有機會着手參與。」

吳雨邀請陳果導演，聯合監製由浸會大學出資拍攝的電影《心裏美》。（陳順禎 攝）

文憑試的放榜在即，吳雨亦希望電影能夠為考生及即將面對公開試的學生帶來鼓勵：「因為《心裏美》這部電影圍繞着學生、老師與家長的『三角關係』，對師生而言應該感觸良多，希望能夠為他們帶來啟發，不論考試結果好壞，明天總會有希望，需要正面積極地面對。」

監製吳雨在映後談分享時，希望能夠藉電影鼓勵到一眾學生。（陳順禎 攝）

擁有多年電視製作經驗的吳雨，對新一代加入影視行業，亦抱樂觀的看法：「不論劇集或選秀節目，近年都帶出很多新人，有機會讓更多年輕人入行。以前或許只有港姐等一條路徑，但現在的選秀節目提供了更廣闊的空間，製作形式亦比以往更優秀。相比甄選結果，亦將參加者過程透過節目呈現，讓電視觀眾更感動及對參加者的認識更深。」

吳雨擁數十年電視製作經歷，他坦言電視的黃金年代已經過去，但亦期待打破「獨食」的狀況，能夠百花齊放，在競爭中得到進步。（陳順禎 攝）

吳雨曾經多次表示，現今的電視發展的生態並不理想，希望打破獨大的情況，在競爭下能夠更加蓬勃：「其實現在的娛樂形式眾多，電視的黃金年代已經過去。但如果能夠有多幾家電視台，互相會更有競爭力。『獨食』的情況始終不理想，讓某一家贏到盡又如何？始終透過競爭才能夠促成進步！如今我看見百花齊放的景象，不再是傾斜、一面倒的情況，觀眾亦有更多選擇，對台前幕後的發展而言亦更理想。」