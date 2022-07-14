由何超儀主演，與先生陳⼦聰監製的荷⾥活電影《Edge of the world》，三年前拍竣後便遇上疫情，結果映期⼀拖再拖，⽇前終於回歸電影的拍攝地⽅⾺來⻄亞舉⾏⾸映。電影講述由Jonathan Ryan Myers 飾演的英國探險家James Brooke 來到⾺來⻄亞開發沙羅越的故事為藍本，超儀飾演Jonathan的前女友天地會女⾸領Madam Lin。



⾸映當晚下起雨來，但無損眾⼈⼠氣，影迷依然熱情守候。（電影公司提供）

電影拍竣後便遇上疫情，結果只能在歐美作有限度放映後，再轉到串流平台上架。超儀⼀直希望電影能在亞洲公映，尤其是在故事的發源地⾺來⻄亞上影，結果現在疫情消退，電影被⾺來⻄亞電影節選為開幕電影， ⽇前終於在吉隆坡最⼤的Pavilion 商場的⼤地戲院⾸映。

超儀之後便遠赴紐約出席紐約亞洲電影節。（電影公司提供）

⾸映當晚下起雨來，但無損眾⼈⼠氣，影迷依然熱情守候，冒雨觀看。超儀與⼦聰、導演Michael Haussman 、編劇及監製Rob Allyn、⼤⾺著名演員Bront Palarae 及沙羅越⼟著演員Peter John⼀⾏多⼈，浩浩蕩蕩上台，⽽導演Michael 更拿着早前在荷蘭阿姆斯特丹電影節獲頒的最佳導演獎上台，⽽飾演⼟著領袖的Peter John更以原住⺠的服飾打扮上台， ⼗分矚⽬。眾⼈⼠氣⾼昂，更⼀起⾼舉導演的獎項，預祝電影成功。當超儀向台下觀眾說已三年沒來，非常掛念⼤⾺，全場觀眾拍⼿歡呼。

超儀與⼦聰、導演Michael Haussman 、編劇及監製Rob Allyn、⼤⾺著名演員Bront Palarae 及沙羅越⼟著演員Peter John⼀⾏多⼈，浩浩蕩蕩上台。（電影公司提供）

問到超儀拍攝時的感受，她說拍攝時雖然很熱很潮濕，很辛苦，但很開⼼，尤其是認識了⼀班來⾃世界各地的演員⼯作⼈員。⽽導演Michael 被問及拍攝時的感受時，他說他拍這部電影強調的是實感，故摒棄了⼀般荷⾥活電影在室內⽚場搭景以綠佈景拍攝的⽅式，《Edge of the world》全⽚都在⾺來⻄亞沙羅越全亞洲最⼤的原始熱帶雨林實地拍攝，所有場景無論是室內或森林，都是全實景， 故演員拍起來會特別辛苦，但真實感較強，尤其是某些場⾯，需要演員跳進有鱷⿂出沒的河流裏。司儀好奇地問要令演員冒險拍這些危險鏡頭，有什麼秘訣？監製Rob Allyn便打趣說：「那就是不要告訴他們河𥚃有鱷⿂」令全場捧腹⼤笑。

超儀多次被影迷截停索取簽名及要求合照，超儀均⼀⼀答允，致遲到入場。（電影公司提供）