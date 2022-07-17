金像獎｜許冠文感謝許冠英︰好掛住你　曾遺憾對亡弟太嚴苛

《第四十屆香港電影金像獎》終身成就獎得主許冠文（Michael Hui），是香港影壇一代笑匠，年屆79，入行54年，拍下多部膾炙人口的經典電影，《半斤八兩》、《摩登保鑣》、《雞同鴨講》、《合家歡》等，其中不得不提到初期以「許氏兄弟」（聯同許冠英、許冠傑）打天下，並創5年奪得年度票房冠軍的榮耀。三兄弟合作無間感情要好，不過在一次訪問中，Michael就表示對過身的弟弟阿英，有份難以彌補的遺憾。



許冠文在台上感謝亡弟許冠英，「原來我冇咗你真係唔掂。」（直播截圖）

第四十屆香港電影金像獎終身成就獎得主許冠文。（官方相片）

首位金像影帝

許冠文其實跟香港電影金像獎有極大淵源，當不少人以為這個終身成就獎是他首個金像獎獎項，其實早在1982年舉辦的第一屆金像獎上，Michael已經憑《摩登保鑣》奪得最佳男主角，亦是首位金像影帝。可惜當年尿酸過高腳腫無法出席，由許冠英代領。

許冠文憑《摩登保鑣》奪得首屆香港電影金像獎最佳男主角，是首位金像影帝。（《摩登保鑣》劇照）

五奪年度票房冠軍

當年「許氏兄弟」的出品可說是影壇一哥，1974年的《鬼馬雙星》，便創下600萬的票房佳績，當年打破香港開埠票房記錄。 隨後「年度票房冠軍」就似由許氏兄弟代言，由《鬼馬雙星》開始，《天才與白痴》(1975)、《半斤八両》(1976)、《賣身契》(1978)、《摩登保鑣》(1981)，先後五次成為年度票房冠軍，其中更三度刷新香港開埠票房最高紀錄。

三兄弟聚首的電影，許冠傑專門做善良角色，許冠英演繹被欺負，而許冠文長駐衰人位置。（《半斤八兩》劇照）

過身前十年才意會問題

談到兄弟情，許冠文曾經在有線電視節目，由汪曼玲主持的《星級會客室》中提到，自己在做哥哥方面，是有失敗的地方，特別在片場拍戲時。許冠文︰「我通常自編自導，片場上有少少事不妥當便會發脾氣，而且我做事追求十全十美，好多時都沒有處理好自己情緒，有時會想錯了，認為細佬，都唔使特別去氹，對其他人會客客氣氣，對自己兄弟一時不記得，會粗聲粗氣。忘記了他都有感受，許冠英都是藝人，會覺得無面。後來有朋友提示我，尤其許冠英會特別敏感，見到我特別驚青。到他過身前十年左右，我開始感受到，好想作出補救，但已經太遲，好遺憾，實際上我內心是一樣咁鍚他，跟許冠傑不遑多讓。」

許冠文坦言誤會了兄弟之間，說話不用轉彎抹角，直接來就是，但這造成的傷害是好危險。「所以不單跟太太要相敬如賓，對兄弟和朋友都一樣，大家都是人，都想有鼓勵和欣賞，鼓勵和欣賞往往都是從表情和言行透露出來。」