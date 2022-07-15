闔家辣專訪｜Edan家教嚴冇睇賀歲片　導演Coba︰唔知反白眼係禁忌

由吳君如監製，聯同鄭中基、呂爵安（Edan）、梁詠琪主演的《闔家辣》，成為「史上首部暑期賀歲片」，經已上畫，票房走勢凌厲。身為男主角的Edan，處男作有如此聲勢，當然興奮。雖然Edan向來予人搞笑形象，但原來自小家教甚嚴，沒看過太多喜劇或賀歲片，其喜感可謂後天練成，而導演鄭晉軒Coba更看中他一個本是壞習慣的反白眼，將其發揚光大成為笑點。

左邊係Edan，右邊係導演Coba，而Edan在戲中就是演Coba。（葉志明 攝）

壞習慣變笑點

由首預告出街，到電影上畫，Edan的反白眼動靜都是宣傳之一，首映當日甚至有個模仿大賽，叫大家模仿該絕技。Edan︰「其實我是唱歌時想投入一點，便選擇瞌起眼，但因為我近視深對眼又凸，令到我好投入時不期然便向上望，咁就變成反白眼，到現在變成標記都幾好笑。」

回想這一幕，導演Coba都不知是一大禁忌。「呢個都係我們現場叫他反白眼，拍完大家都覺得好好笑，認為這是Edan最標誌性的動靜。直至預告片出街，開始有網民留言︰『Edan，花姐唔准你反白眼，你就在戲中反白眼』，到那時我跟君如、陳生（陳可辛）及灘叔（鄒凱光）先知原來花姐是不准他反白眼。」不過Edan澄清花姐並沒有禁止，只是唱歌時要避免。

Edan即席反白眼

Edan向《嚦咕嚦咕新年財》取經

能夠有一件事令人記得自己，都未嘗不是壞事，只是沒想過會變成武器，但就要適可而止。Edan︰「現在唱歌都同自己講，要大力一點瞌埋眼，不要放鬆，要大力瞌，這樣點反都睇唔到。其實現在偶然唱歌都會反，我是從粉絲影的相裡見到。」

《嚦咕嚦咕新年財》絕對是繼《家有囍事》後，另一年年睇都唔悶的賀歲片。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

賀歲片可謂香港的集體回憶，由細睇到大，但原來Edan並不是。「我好老實，細個家教好嚴，父母想我專心讀書，家中沒有其他娛樂，冇電視睇冇遊戲機玩，所以電影都好少看。細個看多數都是超人或卡通，但印象中最喜歡的電影都是喜劇，就是周星馳的《功夫》和《少林足球》。至於賀歲片，最深刻都可能是《嚦咕嚦咕新年財》，我亦在開鏡前，專登重溫一次，拿捏那份喜劇感覺。」

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二人都是第一次拍電影，感受甚深。（葉志明 攝）

Edan未有心理準備做老闆

《闔家辣》的故事是改編自導演Coba的真人真事，在疫情期間賣辣椒醬的故事，被君如看中，一次見面後便落實由他親自寫劇本，再自行執導。Coba︰「由創作劇本時已跟君如一起度，起初是沒有太大壓力。但去到正式開鏡，整個團隊都會不停問︰『導演呢場點拍？』『導演，個燈點擺？』那刻開始就有壓力，尤其我由細到大都是睇君如、鄭中基大，而家要你指導他們演戲係有壓力。」

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Edan角色是在飾演Coba的創業故事，圈中不少藝人都會以個人名氣創業，相輔相乘。MIRROR成員中，都有多位已榮升老闆，Edan又有冇諗過呢？Edan︰「有想過但我絕對不是有生意頭腦的人，如果有我應該已經做緊，暫時我都不能一心多用，二來因為工作都好忙，都想專心自己工作先，有待日後有機會和空間才去做，所以我都好佩服夠膽創業的朋友，坦白說那份賭注好大，有機會失去很多，要好大膽、好勇敢、有清晰頭腦的人才敢踏出這一步，我暫時未準備好。」