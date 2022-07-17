金像獎︱王丹妮羅孝勇結婚兩年　感恩老公視女兒如己出

第四十屆香港金像獎有多位新演員入圍最佳新演員獎項，並且每位均同時榮獲雙提名，入圍最佳男女主角或配角的獎項，表現備受觀眾及業內人士認同。其中憑傳記電影《梅艷芳》入圍的新演員王丹妮，在電影裡飾演主角梅艷芳最為矚目，同時榮獲最佳女主角及最佳新演員提名，首次參演電影便已成功奪取最佳新演員獎，實至名歸。

王丹妮未上台已眼紅紅，上台第一句便是︰「多謝梅姐！」（直播截圖）

首次參演電影便已成功入圍最佳女主角及新演員獎，不簡單。（大會提供）

在參演電影《梅艷芳》前，王丹妮是一位模特兒，從來沒有演戲的經驗。她在十多歲便簽約米蘭模特兒公司，到國外走時裝騷，為事業打拼，及後因為懷孕於是決定回流香港發展。在誕下女兒後，王丹妮卻發現與男友性格不合，然而自小於單親家庭成長，王丹妮希望給予女兒一個「完整的家庭」，並掙扎應否分手，終究她還是決定分開。王丹妮曾坦誠地表示：「單親家庭有遺憾，但我有信心給她雙倍的愛。」

王丹妮與女兒近照。（王丹妮IG圖片）

王丹妮在誕下女兒後，時間投放在女兒與工作之上，曾經以為自己不會再談戀愛。然而在遇上羅孝勇後，卻帶來了意想不到的驚喜，他們不僅一拍即合，王丹妮亦曾言：「他在追求我時，已經把Affa（女兒）放在心上，在一起後，他也當起爸爸的角色。」

王丹妮、羅孝勇與Affa一家三口的近照。（王丹妮IG圖片）

而羅孝勇亦曾透露，他與王丹妮拍拖初期已經會帶着Affa，猶如一個三人家庭，而早在婚前，Affa亦以「爸爸」稱呼自己，非常溫馨。他坦言自己非常欣賞王丹妮有愛心、懂得照顧人，而自己亦早已認定對方為長相廝守的伴侶，希望與王丹妮白頭到老。而王丹妮與羅孝勇亦於2020年12月低調完婚，原跟隨母姓的Affa，亦隨王丹妮嫁予羅孝勇後，改隨父姓。

從沒演員經驗的王丹妮，首度登上大銀幕便飾演傳奇歌影天后梅豔芳。《梅豔芳》電影海報。（imdb）

首度參演電影

第一次登上大銀幕，王丹妮便飾演歌影雙棲的傳奇女星梅艷芳，在梅艷芳深入民心的形象下，《梅艷芳》的預告片推出時，曾多番被網民質疑與梅姐的形象與外貌不相符。然而為了打造梅姐，毫無演員經驗的王丹妮，在試鏡被選中後，為電影的開拍接受為期六個月的訓練，鍛練演技之餘，亦揣摩梅姐的一言一行。

王丹妮為了演活形象深入民心的梅姐，在拍攝前積極準備。（《梅豔芳》電影劇照）

為了深入了解梅姐的為人，電影公司亦安排王丹妮與梅姐的生前好友及前輩見面，作為投入角色作出準備。成為在大銀幕上被觀眾認可的梅姐前，王丹妮首先得到了梅姐生前在電影《胭脂扣》合作過的導演關錦鵬的認可，關導於《梅艷芳》拍攝期間探班，與王丹妮見面後便被她的外型與氣質震懾，表示：「好似梅艷芳！」

關錦鵬親自到《梅豔芳》拍攝現場探班，並對王丹妮飾演的梅姐表示認可。（《梅艷芳》電影劇照）

作為梅姐電影代表作之一《胭脂扣》的導演，關錦鵬的評價具有超然的份量。同時關導亦提點王丹妮，在造型與舉手投足上要似梅姐外，更需要進入梅姐的世界，並非單靠模仿。在拍攝期間得到關導的認同與提醒，難怪王丹妮在電影中的表現能夠如此成熟及貼近梅艷芳一角。

王丹妮最後成功打造傳記電影中的梅姐，並得到香港電影金像獎最佳女主角/最佳新演員獎項。《梅艷芳》電影劇照。

憑《梅艷芳》成名及得獎，王丹妮亦正式跨進大銀幕，將會更積極發展電影事業及鑽研演技。王丹妮參演的第二部電影《毒舌大狀》，夥拍黃子華及好姊妹廖子妤，並在日前煞科，相信觀眾將會非常期待王丹妮在電影中的發揮，並認識一個與別不同的王丹妮。

而丈夫羅孝勇亦同樣繼續為事業努力不懈，早前他在社交媒體平台上宣佈返回澳洲升學，更考入了名牌大學的醫學院，目標為五年後成為一名脊醫。羅孝勇曾經於澳洲另一所名牌大學裡修讀經濟系，然而畢業返港後未有從事相關行業，轉而透過選秀節目出道，追逐夢想。