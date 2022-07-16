《闔家辣》上畫兩日票房破500萬　影迷最愛笑位「阿倫食粉絲」

由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演，吳君如親自監製兼演出的香港首部暑期賀歲電影《闔家辣》，前日（7月14日）首日上映便勇奪全日票房冠軍，兩天入場人次更撼贏同期上映的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（7月6日上畫），現時兩日票房衝破500萬，成績驕人，預計今個周末有望破千萬票房。身兼監製的吳君如表示，期望首周衝破千萬票房，中基笑言：「我們的目標是達到7億。」

Edan忙於綵排演唱會未能出席謝票，但君如同中基都準備咗紙版Edan同大家見面。（電影公司提供）

昨晚（7月15日），鄭中基、吳君如聯同導演鄭晉軒，專程去到MCL荷里活及銅鑼灣JP戲院，分別為3場播映進行謝票，向入場支持的觀眾致謝。兩位主角現身謝票，觀眾反應熱烈，讚賞演員演出惹笑感人，同時稱讚《闔家辣》帶給觀眾歡樂的溫情電影。現場有觀眾已看了第6次，亦有追問何時開續集，而其中一位影迷最愛戲中「阿倫食粉絲」這個位笑，主動反問君如、中基點睇？

突擊謝票令現場觀眾非常興奮。（電影公司提供）

阿倫食粉絲

事源劇情講到飾演姑媽的吳君如，從跳舞群組中中招要入駿洋邨，但大讚膳食一流，其中特別想試食粉絲煲，更表示細佬阿倫（鄭中基 飾）最鍾意食粉絲，鄭中基更妙答下次食粉絲一定要影低張正面相。笑話意有所指，全場爆笑。

姑媽在隔離營，當正Staycation。（《闔家辣》劇照）

鄭中基聽見君如問︰阿倫，你咪鍾意食粉絲，都表現興奮。（《闔家辣》影片截圖）

準備「騎劫」金像獎大肆宣傳

鄭中基在活動中談及收到《闔家辣》的劇本後，笑言不斷收到監製吳君如的電話騷擾，他說：「她每次致電來問我看完了沒有，最終跟我說，你別看了，接拍吧！」君如表示，她將劇本拿到中基住所樓下，並寫着鄭先生笑納，中基對收到實體劇本為之感動，君如說：「中基很喜歡這個故事，24小時內已經應承我接拍。」

電影上畫兩日便衝破500萬，走勢凌厲。（電影公司提供）

金像獎於明天（7月17日）舉行，君如表示會去到現場感受氣氛，並向在場好友大力推銷《闔家辣》，建議中基上台頒獎時要把握宣傳機會，中基笑言：「我們裡應外合，我上台第一件事就講，大家出年記得投我《闔家辣》。」君如笑言，明年要憑《闔家辣》奪最佳女配角獎項，中基表示，應該劍指最佳電影獎項。