闔家辣影評｜鄭中基渾身喜感帶全場　吳君如貼地角色記錄時代遺憾

集吳君如、鄭中基、梁詠琪、呂爵安主演的《闔家辣》，由開鏡已講明是拍來賀歲，但世事不似預期，戲院封院封到4月中重開，有人覺得唔好理，好嗱嗱聲上咗先，遲啲冇晒聲勢仲死。但面對《蝙蝠俠》、《奇異博士2》的把關已經難打，更難應付是當日的5成入座率，試問你會點揀？



一家三口的互動，在戲中演繹亦恰似一家人。（《闔家辣》劇照）

最終，身為監製的君如善用了香港人的靈活，索性將電影轉戰到暑期檔，用3個月時間將熱力重燃，更有趣是把尷尬位自我放大，自稱《闔家辣》是香港開埠以來首部暑期上映的賀歲片，成功將弱點變成賣點，面不紅氣不喘，這不就是「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋」精神嗎？

梁詠琪面對鄭中基，對話既具針鋒相對式，又富打情罵俏。（《闔家辣》劇照）

講番套戲，今次人腳可說贏在分工，Edan明顯是票房擔當，負責吸客，而他的演出也恰如其分，一個急功近利的年輕人，最終碰一鼻子灰，賺來一個教訓。老老實實，比演繹《I SWIM》一臉認真的李馬榮更討喜。不過與袁澧林一幕出浴戲，就受到一眾爵屎狙擊，覺得既不需要更不想看，這又成為二刷三刷的隱憂。

呢個溫馨場面，竟成了爵屎二刷隱憂。（《闔家辣》影片截圖）

做媽媽的梁詠琪，面對鄭中基都發揮如常，對話既具針鋒相對式，又富打情罵俏。而鄭中基更是全片的靈魂所在，當初拍《行運超人》、《龍咁威》，係好笑但都有3、4成是逼你笑，硬滑稽，但來到《闔家辣》，已經進化到渾身都是喜感，即使是一句普通應對，一個簡單舉動，都不期然地散發喜感。今時今日叫鄭中基做笑匠，都不為過。

作為賀歲片，全片交足功課，亦不用抱住過去睇賀歲片的「包容度」入場，才會覺得好笑。今次是切切實實的引到你笑，而且笑料貼近社會民生，講疫情、講隔離、講創業，仲有「阿倫食粉絲」，近年大家都為怕得罪人，不其然地自我閹掉的幽默感，今次總算拾回那份感覺。而且彩蛋也非胡混湊拼，一粒比一粒精彩，一粒比一粒好笑，尤其看到尾二一個已心滿意足時，原來仲未完，仲有壓軸一粒，而佢又真係完勝到之前的所有彩蛋，這個鋪排見心思。

君如角色雖有搞笑一面，但亦有貼地，反映時代的一刻。（《闔家辣》劇照）

注意︰以下含劇透

更值得一提，全片笑完之後，再贏多你兩滴感動，而感動你嗰個仲要係吳君如。故事講身為姑媽的她，都有個仔（胡子彤 飾），但關係疏離，閒來都是一句忙，兩句即止。直至一日突然相約見面，姑媽歡喜地赴約之際，原來阿仔道出下星期要移民英國。這種事情，近一兩年大家時有經歷，親朋好友到移民一刻才告知，作為好友都姑且難受，更何況是親生仔。君如那一幕的欲哭無淚演得入心，然後強忍淚水的自我安慰更是虐心，比起《媽媽的神奇小子》預期的淚腺爆發，這一幕殺個措手不及更見掌聲，正正是「被時代拆散，才道別那樣難」的感覺。