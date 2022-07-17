金像獎大數據︱謝賢封帝將破年齡紀錄　《一代宗師》12大獎稱霸

第四十屆香港電影金像獎將於7月17日舉行，自金像獎舉辦至今，一直被觀眾及業內人士重視，視為香港電影界中最具份量的頒獎項目之一。而金像獎臻至第四十屆，過去曾經有不少演員創下獎項紀錄，亦有不少電影作品得到超乎想像的驕人成績，在本屆頒獎禮結果出爐前夕，不妨一同回味金像獎的傳奇。



香港電影金像獎至今已舉辦至第四十屆。（網上圖片）

五度封帝

最佳男主角是香港電影金像獎最受注目的獎項之一，過去曾經嘉許不少男演員的精彩演出。其中，梁朝偉曾經十一次提名最佳男主角，並五次獲獎，他在《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》及《2046》的演出令他五度獲得殊榮，成為史上獲得香港電影金像獎最佳男主角次數最多的演員。而緊隨梁朝偉其後的，是周潤發、黃秋生及梁家輝，他們亦曾三度獲得最佳男主角殊榮。

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五度封后

最佳女主角亦是香港電影金像獎最矚目的一項大獎，戰況與男主角一樣激烈，亦同樣嘉許了不少女演員的精湛演出。其中，張曼玉曾經九次提名最佳女主角，並與梁朝偉一樣五次獲獎，她在《不脫襪的人》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《宋家皇朝》與《花樣年華》裡的演出令她五度獲得影后殊榮，成為史上獲得香港電影金像獎最佳女主角最多的演員。

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多次擦身而過

國際知名的香港動作巨星成龍，曾經憑主演作品提名最佳男主角多達十次，包括他在《警察故事》、《紅番區》及《新警察故事》等作品中的演出，可惜一直與最佳男主角無緣，令成龍成為從未獲獎的演員中，提名次數最多的一位。

國際知名的香港武打巨星成龍，曾十次提名香港電影金像獎最佳男主角，但一直無緣得獎。（Getty Images）

愈老愈辣

除了一眾新生代演員值得觀眾注視外，繼續努力活躍於幕前的前輩，表現亦非常老練。已逝世的喬宏先生，憑《女人四十》的演出獲得最佳男主角，保持最年長的最佳男主角紀錄多年。2020年，太保憑《叔．叔》的演出奪獎後，將年齡紀錄刷新至69歲。假如本屆影帝由《殺出個黃昏》的謝賢奪得，他將不僅成為最年長的影帝提名人，更會再度刷新年齡紀錄至85歲。

近三十年的浮與沉

作為三屆影后的惠英紅，1982年憑《長輩》奪得首屆香港電影金像獎的影后殊榮，成為香港電影金像獎史上唯一一位憑武打電影獲獎的影后。在此後的近三十年裡，紅姐經歷多番高低起跌，直至2010年，在28年後再憑作品《心魔》二度封后，成為頒獎禮當晚最為感動的時刻之一，而2017年，紅姐再憑《幸運是我》三度封后，成為繼張曼玉後，封后次數最多的女演員。

惠英紅憑《心魔》第二度獲封金像獎影后。（Getty Images）

大滿貫

在香港電影金像獎中，最重要的五項大獎包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男女主角，而同一部電影作品同時獲得以上五項殊榮則被稱為「大滿貫」。在金像獎史上，曾經有兩部電影得到金像獎的大滿貫，而該兩部電影竟出自同一位導演之手！這位兩度創造歷史的導演，是香港最具代表性及知名度的電影大師許鞍華。許鞍華憑《女人四十》及《桃姐》兩度締造大滿貫的奇蹟，而她本人亦曾經六度獲得最佳導演獎殊榮，得獎作品包括《投奔怒海》、《女人四十》、《天水圍的日與夜》、《桃姐》、《黃金時代》及《明月幾時有》，為獲得該獎項的最高紀錄保持者。

許鞍華曾經憑《女人四十》及《桃姐》兩度創造金像獎大滿貫的傳奇。（Getty Images）

史上獲獎最多的電影作品

王家衞於2013年的作品《一代宗師》，在第三十三屆香港電影金像獎上提名十四個奬項，並獲得當中的十二項殊榮，成為金像獎史上獲獎最多的電影作品，獎項包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型、最佳動作設計、最佳原創電影音樂及最佳音響效果，唯該年失落最佳男主角一項，無法成就「大滿貫」的紀錄。相反提名最多最終卻全軍盡墨的，就有徐克執導的《七劍》，十一項提名都落空。

王家衞的作品《一代宗師》成為金像獎史上獲獎最多的電影。（Getty Image）

專業精神與終身成就獎

香港電影金像獎在常設獎項外，亦特設專業精神獎及終身成就獎，而著名導演及編劇楚原，成為唯一一位同時獲得兩項殊榮的電影業先驅。而楚原獲頒發終身成就獎時，已臻至83歲高齡，在台上所發表的得獎感言，亦為頒獎禮史上其中一段令人印象深刻的片段。