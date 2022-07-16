神探大戰︱韋家輝壓力大致眼發炎　事隔13年再執導︰做對的事情

香港電影《神探大戰》將於7月21日上映，事隔13年再執導演筒的著名編劇韋家輝，今日（16日）攜同電影作品的監製朱淑儀出席《爆谷一周》節目，接受谷德昭的訪問，大談新作以及過去在銀河映像與杜琪峯導演的編導合作。

韋家輝（中）攜《神探大戰》的監製朱淑儀出席《爆谷一周》節目。（《爆谷一周》節目截圖）

有杜琪峯合拍較輕鬆

作為一位編劇，韋家輝曾經憑《大隻佬》及《神探》榮獲香港電影金像獎最佳編劇獎，他與拍檔杜琪峯之間合作無間，多年來推出不少或具個人風格、或貼近大眾口味的電影。在2009年拍攝《再生號》後，韋家輝一直未有獨立執導電影，在節目中則透露背後的原因，韋導演表示：「因為拍戲太過辛苦，『飛紙仔』很離譜。如果杜生在的話，我能夠有時間休息；但如果由自己執導，亦同時寫劇本，壓力會很大、沒有時間睡覺。」韋導演甚至透露自己曾經在電影拍攝中途眼睛發炎，雖然精神上依然能夠堅持下去，但身體始終會發出警號。

韋家輝在節目中透露，曾經有不少電影拍攝非常趕急，需要在十多天內拍完。（《爆谷一周》節目截圖）

一夜間準備95副麻雀連檯凳連雀友

拍攝最趕急的例子，莫過於《鬼馬狂想曲》，只有十多日時間，而監製朱淑儀提到《嚦咕嚦咕新年財》，也是急起貨的作品，特別是結局一場。她指出：「拍攝前一晚，突然收到要求，需要95副麻將，連同檯櫈與打麻將的人。非常趕急，難免會有很多怨言。」韋家輝立即開玩笑問：「有怨言嗎？」亦笑指有時在半夜才想到條橋，唯有立即打電話，但又忘記已經是半夜三點。

監製朱淑儀指，驚險之最，莫過於《嚦咕嚦咕新年財》的結尾。（《爆谷一周》節目截圖）

《神探》終獲外國導演垂青

在《神探》上映多年後推出《神探大戰》，觀眾少不免會想象兩部電影之間的關係，然而韋導演則透露：「兩部作品都由劉青雲演出，但實際上沒有甚麼關係。」提到《神探》，節目主持谷德昭大讚劇本質素非常高，可惜當時的票房收益並不如理想，亦詢問韋家輝關於外國重拍的機會，韋導演回應指：「到後期是有不少國外旳電影商詢問版權，亦有荷里活片商查詢。」谷德昭則指如果由韓國名導演朴贊郁拍攝，將會出現一部非常不一樣的《神探》。

韋家輝回應《大時代》丁蟹一角，指「每個人心中都有一個丁蟹，我自己都有。」（《爆谷一周》節目截圖）

每個人心中都有個丁蟹

韋家輝在年少時已加入TVB成為編劇，經典劇集《大時代》亦出於韋家輝的筆下。對於主角丁蟹，不少觀眾會認為人物設定非常極端，然而在韋導演心目中，丁蟹其實俯拾皆是：「每個人心中都有一個丁蟹，我自己都有。一個人的恨變得多，愛變少了，便會成為丁蟹。」節目上，谷德昭公開了數頁由韋家輝手書的《大時代》劇本騰本，並引劇本為例，指出在編劇的過程中，註下「三角形」即描述角色情緒，比對白內容重要，該部分才是演員演譯人物性情與心理的空間。