《媽媽的神奇小子》馮皓揚奪男配　患輕度亞氏保加症專注力不足

《第四十屆香港電影金像獎》有多位新演員入圍最佳新演員獎項，並且每位均同時榮獲雙提名，其中《媽媽的神奇小子》馮皓揚（羊羊），雖然在新演員獎上輸給《梅艷芳》王丹妮，但就贏得最佳男配角獎項。在戲中演繹少年蘇樺偉的馮皓揚，令人留下深刻印象，拍攝時只有15歲。

馮皓揚自言會保持謙虛繼續去演每個角色。（直播截圖）

「做個出色的香港演員」

馮皓揚在台上一拿起獎座便感到好有份量好重。「好多謝吳君如，多謝劇組的堅持，雖然拍攝時間好長，但一點都不辛苦，因為拍攝的氛圍好好，好認真。」最後他提到家人便忍不住淚水︰「要多謝爸爸媽媽，我好唔爭氣，但會用自己最大的努力，演好之後每個角色去報答家人，繼續謙虛做每個角色，做個出色的香港演員。」

馮皓揚在電影中飾演少年版蘇樺偉。（官方圖片）

試鏡長達３小時

馮皓揚早前接受訪問提到，《媽媽的神奇小子》的試鏡長達3小時。「我前後兩次試鏡，第一次歷時3小時，因為早前有演過自閉症的角色，其實我都唔知為甚麼會找我拍，自覺非常好彩，其實一直都擔心演技上會有不足。」

梁詠琪就曾指馮皓揚的演出好感動，更曾誤以為他是真有殘障問題。（《媽媽的神奇小子》劇照）

其實洋洋不時都得到大家的支持，梁詠琪就曾指他的演出好感動，更誤以為他是真有殘障問題。《爆谷一周》中，谷德昭都表示有投他一票。而同片的舞台劇演員楊偉倫，亦曾讚他：「平時為人欠缺自信，但一拍戲時就已在角色的狀態內。」

患有輕度亞氏保加症

馮皓揚小學時發現有語言問題，其後診斷患有輕度亞氏保加症、專注力不足及過度活躍症，程度輕微旁人難以察覺。為了追夢，馮皓揚9月在IG宣布決定休學做全職演員，趁青春訂下目標拼搏，決定得到媽媽支持。

胡子彤、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫以及麥沛東在戲中是隊友。（電影劇照）

馮皓揚有上童星訓練班，除了在《媽媽的神奇小子》及《愛上我的衰神》有演出，亦拍過電影《入鐵籠》飾演馬志威童年、電影《被消失的凶案》、港台劇《星星的孩子—魚蛋》，又曾為歌手張敬軒的《天才兒童1985》MV演出，在ViuTV《美選D.n.A》中擔任小主持及100先《卡夫芝士》廣告。

曾演出TVB劇集《愛上我的衰神》