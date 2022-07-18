金像獎︱廖子妤爆羅孝勇一聽老婆拎獎即流淚　王丹妮：真係㗎？

《第40屆香港電影金像奬》已經圓滿結束，所有獎項已經塵埃落定，王丹妮（Louise）和廖子妤（Fish）憑電影《梅艷芳》，分別奪得「最佳新演員」和「最佳女配角」。晚上電影公司也舉行了一個慶功宴，為得獎者慶祝，二人也有出席。接受傳媒訪問時，談到一起奪獎意義特別大，Fish說：「我頭先做訪問都話，拎呢個獎時，我諗起第一日一齊入劇組個情景，行下行下就行到呢到。」

Louise覺得今晚很夢幻。（梁碧玲攝）

有份投資《梅艷芳》的古天樂，亦現身出席慶功宴，Louise爆古生給了一個很大力的擁抱二人，Fish更說：「佢攬到我塊面歪咗，雖然佢係我童年偶像，但都唔使……細力啲會好啲囉，不過我係曬緊命啫。」

Fish直言忘記很多要感謝的人。（梁碧玲攝）

Louise老公羅孝勇也在現場，她相信老公與她心情一樣超級開心，Fish笑言在頒發獎項時羅孝勇是坐在她身旁，當聽到「最佳新演員」是Louise奪得，Fish指看見羅孝勇雙眼流淚，Louise說：「嘩，真係㗎？佢喊呀！」

Fish認為得獎也是一個總結：「因為我家鄉都會見到，我覺得要有一個成績先對得住班鄉親父老。（下一步女主角？）攞女主角首先係你要做女主角，我希望下一次有做女主角呢個機會。」