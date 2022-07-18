史太龍怒斥《洛奇》高齡監製操控版權：我希望我的後代能夠繼承

《洛奇》電影系列是美國最知名的拳擊系列作品。《龍拳虎威》電影劇照。（imdb）

史太龍（Sylvester Stallone）昨日（17日）於社交媒體上發布一張人頭蛇身的畫作相片，怒斥《洛奇》（Rocky）系列的監製Irwin Winkler操控電影的版權，令他與他的後代無法從系列中分一杯羮。

史太龍在社交媒體上發布一張人頭蛇身刃脷的畫作相片，明確地指向《洛奇》電影系列的監製Irwin Winkler。（史太龍官方IG圖片）

《洛奇》電影系列作為史太龍最具代表性的作品之一，在1976年拍攝第一集，當年橫掃全球票房，並在奧斯卡金像獎上贏得「最佳電影」一項大獎。《洛奇》首部曲由史太龍自己編劇及演出，此後亦發展出四部續作，並於2015年起開啟《洛奇外傳：王者之後》（Creed）的外傳電影系列。

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史太龍指控監製Winkler，經過47年的努力，並參與全部電影作品的演出，他依然完全沒有擁有《洛奇》系列的任何版權。雖然他將不會參與《洛奇外傳》的第三部作品的演出，但他認為自己應該有《洛奇》一定程度的版權：「我希望有部分的《洛奇》可以由我的後代繼承，亦感謝愛戴我的粉絲一直以來的支持。」

史太龍（中）與妻子（右二）及三位女兒。（Getty Images）

《洛奇》系列的監製，93歲的Irwin Winkler，自首部《洛奇》開始監製電影系列，他反指史太龍從多年的演出裡，已經名利雙收，雖然沒有得到電影的擁有權，但在《洛奇外傳》兩部作品裡，各得一千萬美元（約港幣七千八百萬元）片酬。而史太龍則反駁指，無論他過去從《洛奇》相關的作品裡獲得多少片酬，也不應該被剝奪作品的擁有權。