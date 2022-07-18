金像獎2022｜謝霆鋒感謝影迷支持父親謝賢　「當然好替他開心」

英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演，去年上映叫好叫座，不但深受觀眾愛戴，更贏得業內評審肯定，繼榮獲第28屆香港電影評論學會大獎最佳導演獎（陳木勝導演）及推薦電影獎，以及在香港電影導演會2021年度獎項囊括最佳電影及最佳導演（陳木勝導演）後，昨晚（17號）第40屆香港電影金像獎盛大舉行，《怒火》憑實力再獲殊榮，連奪最佳電影、最佳導演（陳木勝導演）、最佳剪接（彭正熙）、最佳動作設計（甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志）4項大獎，實至名歸！

《怒火》為著名警匪片導演陳木勝的遺作。（imdb）

甄子丹遺憾陳木勝導演未親自領獎

《怒火》在第40屆香港電影金像獎榮獲8項提名，結果順利奪取最佳電影、最佳導演（陳木勝導演）、最佳剪接（彭正熙）、最佳動作設計（甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志）4項大獎，身兼監製、男主角及動作導演的甄子丹，因忙於內地工作未能出席頒獎禮，《怒火》在金像獎獲得理想佳績，子丹感性表示：「得知《怒火》得獎，再度勾起和陳木勝共度工作那些點滴回憶，心情複雜，遺憾陳導演未能親自得到這個實至名歸的榮耀，唏噓不已。」

霆鋒感激影迷長年支持父親謝賢

同樣身在內地，未能親身出席金像獎盛會的謝霆鋒，對《怒火》得到金像獎評審的認同，欣喜之餘滿懷感觸：「《怒火》得到最佳電影及最佳導演等4項大獎，當然有額外的感觸，因為Benny導演已離開了我們，但我相信在天之靈，導演一定會知道，再次多謝陳木勝導演在這麼多年以來，帶給我們這麼多部精彩的電影！」雙喜臨門，謝賢在今屆金像獎憑《殺出個黃昏》榮獲最佳男主角，霆鋒自然替慈父雀躍不已：「爹哋得到最佳男主角，我當然好替他開心，多謝所有影迷們，在過去60幾年對他的疼愛與支持，前年他已獲頒終身成就獎，今年又得到最佳男主角，他一定非常開心！」