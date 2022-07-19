美國隊長基斯伊雲斯現身新戲首映　下體激凸照被瘋傳︰很大的驚喜

美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）與Ana de Armas為Netflix新戲《灰影人》（The Gray Man）進行宣傳，日前兩人現身首映時，焦點卻落在基斯伊雲斯的黑色西裝造型。

基斯伊雲斯、賴恩高斯寧與Ana de Armas出席Netflix新戲首映。（Getty Images）

繼兩年前玩Instagram時，錯手將露鳥照上載到限時動態後，基斯伊雲斯日前以緊身西褲出席首映的照片再被網民瘋傳。基斯伊雲斯在照片中擺着自然的甫士，而網民卻錯重點留意到美國隊長下體激凸，更在Twitter上瘋傳，有大批女粉絲都留言大讚基斯伊雲斯的驕人身材，更指他是男神天花板。

基斯伊雲斯的下體激凸照被網民瘋傳。（Getty Images）

另外，《灰影人》改編自Mark Greaney於2009年出版的小說系列，即將於7月22日在Netflix上架，有指電影斥資2億美元（15.5億港元）製作費，是Netflix史上最貴的電影。劇情主要講述「灰影人」Court Gentry（賴恩高斯寧飾）在長官欽點下成為中情局的精銳死亡傭兵，特務代號「Sierra Six」。如今風水輪流轉，「灰影人」反倒淪為頭號目標，他的中情局病態同事Lloyd Hansen（基斯伊雲斯飾）為了剷除他，無所不用其極地發動全球圍攻。