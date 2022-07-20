《殺神John Wick》主角原設75歲　屬意兩大巨星冇諗奇洛李維斯

《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）暫定於2023年3月上映，令一眾熱愛槍戰動作的影迷期待電影會將主角John Wick的大追捕將會如何昇華，並繼續發展電影裡的地下社會規模。



《殺神John Wick4》暫定於2023年3月上映。（imdb）

近日據外媒報導，《殺神John Wick》的原角色設定，與奇洛李維斯（Keanu Reeves）在電影裡飾演的版本有極大的年齡出入，原故事設定John Wick為一位75歲的退休殺手，在退休25年後重返地下世界，進行一連串復仇行動。

奇洛李維斯參演後，與編劇一同調整角色的設定。《殺神John Wick》電影劇照。（imdb）

而奇洛李維斯在參演後，在電影啟動拍攝前，與編劇Derek Kolstad一同修改故事，將角色「減齡半百」，成為大銀幕上所向披靡的John Wick。

難以想像John Wick的角色設定在75歲時的效果將會如何。《殺神John Wick 2》電影劇照。（imdb）

編劇在曾經透露：「按照原故事的設定，我們認為奇連伊士活（Clint Eastwood）與夏里遜福（Harrison Ford）是飾演John Wick一角的合適人選。如果可以再看見奇連伊士活在銀幕上廝殺，也是一件賞心樂事。」

《殺神John Wick》在2014年推出系列第一部電影，當時奇連伊士活已年屆84歲，在2008年自導自演的作品《驅．逐》（Gran Torino）中，演出一位退役老兵，已經難掩老態。而夏里遜福當時為72歲，在同年拍攝的電影《轟天猛將3》（Expendables 3）中，夏里遜福已未有參與動作及槍戰演出。如果《殺神John Wick》未有調整角色設定，難以想象兩位前輩巨星如何演譯電影中的連場激戰。