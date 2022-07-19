Netflix花絮訪問羅素兄弟　意外流出「後生版」尖面Thanos槪念畫

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）的導演羅素兄弟（Russo Brothers），與串流平台Netflix合作的新作《灰影人》（The Gray Man）即將上架，有消息指電影是Netflix有史以來投資最高昂的製作，並於外國推出電影的製作花絮。

羅素兄弟為Marvel執導了幾部主打電影，包括《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》等。（Getty Images）

在花絮影片中，拍攝團隊訪問了導演羅素兄弟的辦公室，在介紹辦公室的收藏品外，發現了一本被標記為「《復仇者聯盟3：無限之戰》關鍵鏡頭」的畫冊，羅素兄弟在打開畫冊時，翻開了不少關於《復仇者聯盟3：無限之戰》相關的相片及槪念插畫，更意外地令「後生版Thanos」在鏡頭前曝光！

花絮拍攝了羅素兄弟的辦公室內，一本《復仇者聯盟3：無限之戰》的畫冊中，意外令「後生版Thanos」曝光。（Netflix影片截圖）

畫冊中，在其中一張槪念畫上，繪有幾個身處角鬥場上的泰坦巨人。其中一位泰坦巨人面貌酷似Thanos，擁有相同的光頭、背心型的盔甲以及碩大的肌肉，但相比Thanos在電影中的「鬆餅型下巴」，槪念畫中的Thanos面型瘦削、下巴尖細，甚有動作巨星積遜史特咸（Jason Statham）的影子。

熟悉Marvel的觀眾亦能夠確認，該場面及「後生版Thanos」並沒有於《復仇者聯盟3：無限之戰》裡出現。羅素兄弟指出，槪念畫裡的內容屬於Thanos一角的背景故事，但該段故事在拍攝前已經被抽起，於是並沒有機會在製作過程中被拍攝。