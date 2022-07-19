Lily-Rose Depp新劇極大尺度　Jennie@BLACKPINK閃現3秒做舞蹈員

由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp及The Weeknd主演的HBO美劇《The Idol》未正式推出已經引來極大迴響，HBO昨日發布了劇集預告。除了Lily-Rose Depp極大尺度的演出，韓國女團BLACKPINK成員Jennie亦在預告中閃現一秒。



HBO昨日發布了《The Idol》的預告，不過暫時還未有正式上架日期。（預告畫面）

Lily-Rose Depp在劇中有大量性感場面。（預告畫面）

《The Idol》以音樂產業為背景，講述流行歌手Jocelyn（Lily-Rose Depp飾）與神秘的洛杉磯夜店老闆（The Weeknd飾）的愛恨交纏，當中圍繞金錢、毒品及性交易。而夜店老闆就變成了邪教領袖，同時加入了大量超大尺度的場面。

Lily-Rose在劇中跟The Weeknd有不少情慾戲。

另外，值得留意的是，韓國女團BLACKPINK成員Jennie亦有在預告中閃現三秒，擔任女主角的舞蹈員，更與Lily-Rose Depp同框，非常驚喜。查看IMDb的網頁，Jennie在劇中亮相6集，相信戲份不會少。

而Lily-Rose在劇中有大量性感場面，亦跟The Weeknd有不少情慾戲。有大批粉絲及劇迷都大讚Lily-Rose的演技發揮得淋漓盡致，得到爸爸尊尼特普的真傳。

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