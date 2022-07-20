神探大戰︱杜琪峯驚喜撐場　韋家輝︰一直不敢問他意見

《神探大戰》今日（19日）於香港舉行首映禮。（葉志明 攝）

香港電影《神探大戰》昨晚（19日）舉行首映，事隔13年，繼《再生號》後再次看見韋家輝與劉青雲一對黃金組合聚首，自然令影迷極之期待。

《神探大戰》將於7月21日上映，並於昨晚（19日）舉行香港首映。（《神探大戰》海報）

導演韋家輝與劉青雲接受訪問時，談到韋家輝的電視劇代表作《大時代》，便由劉青雲主演，對青雲的表現必定非常滿意，韋家輝笑指：「我一直認為其他導演對青雲的演出要求太過寛鬆，他能夠被挖掘得更深，然後得到更高水準的表現。」

《神探大戰》導演韋家輝及男主角劉青雲這對合作三十年的黃金組合一同出席電影首映禮。（葉志明 攝）

韋家輝近年雖然未有執導電影，但一直為好友兼拍檔杜琪峯編寫劇本，今次獨力拍成《神探大戰》，韋家輝笑指：「不敢先讓杜琪峯欣賞再給予意見，希望自己盡心盡力將電影剪輯過後，才讓他在戲院裡觀映。」

韋家輝多年老拍檔杜琪峯亦有出席《神探大戰》的首映。（葉志明 攝）

對於《神探大戰》的預告片中，有不少十分艱鉅的拍攝場面，導演似乎不斷挑戰他演戲的能耐，劉青雲笑指：「新挑戰？我不太記得了！挑戰來說，我消化過後便當沒有經歷過。」而談到一同主演的阿Sa蔡卓妍，劉青雲如此評價：「我一直認為阿Sa是個相當有趣的人，你叫她做甚麼她也不會投訴、沒有反對意見，甚至拍攝時叫她在高處跳下去，她也照做。連飛車她也可以照辦，當時我坐在她旁邊，阿Sa完全不覺得危險，是個不可多得的動作演員。」

劉青雲對同演的阿Sa蔡卓妍的評價甚高。（葉志明 攝）

而在電影中戲份甚重的另一女演員湯怡，受訪時特意感謝韋家輝導演：「第一次飾演這般型格的角色，感謝導演給予機會，在戲中經歷許多爆破與槍戰的場面，對我而言是很大的突破。」「自己一直有做運動鍛練身體，有其中一段戲，我在廟街跑了很久，為了捉一個賊人，令我頗為深刻。」