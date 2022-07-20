神探大戰︱杜琪峯驚喜撐場 韋家輝︰一直不敢問他意見
撰文：莫匡堯
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香港電影《神探大戰》昨晚（19日）舉行首映，事隔13年，繼《再生號》後再次看見韋家輝與劉青雲一對黃金組合聚首，自然令影迷極之期待。
導演韋家輝與劉青雲接受訪問時，談到韋家輝的電視劇代表作《大時代》，便由劉青雲主演，對青雲的表現必定非常滿意，韋家輝笑指：「我一直認為其他導演對青雲的演出要求太過寛鬆，他能夠被挖掘得更深，然後得到更高水準的表現。」
韋家輝近年雖然未有執導電影，但一直為好友兼拍檔杜琪峯編寫劇本，今次獨力拍成《神探大戰》，韋家輝笑指：「不敢先讓杜琪峯欣賞再給予意見，希望自己盡心盡力將電影剪輯過後，才讓他在戲院裡觀映。」
對於《神探大戰》的預告片中，有不少十分艱鉅的拍攝場面，導演似乎不斷挑戰他演戲的能耐，劉青雲笑指：「新挑戰？我不太記得了！挑戰來說，我消化過後便當沒有經歷過。」而談到一同主演的阿Sa蔡卓妍，劉青雲如此評價：「我一直認為阿Sa是個相當有趣的人，你叫她做甚麼她也不會投訴、沒有反對意見，甚至拍攝時叫她在高處跳下去，她也照做。連飛車她也可以照辦，當時我坐在她旁邊，阿Sa完全不覺得危險，是個不可多得的動作演員。」
而在電影中戲份甚重的另一女演員湯怡，受訪時特意感謝韋家輝導演：「第一次飾演這般型格的角色，感謝導演給予機會，在戲中經歷許多爆破與槍戰的場面，對我而言是很大的突破。」「自己一直有做運動鍛練身體，有其中一段戲，我在廟街跑了很久，為了捉一個賊人，令我頗為深刻。」