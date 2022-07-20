康城專訪｜湯唯驚訝被朴贊郁看穿真個性　朴海日︰她像個小朋友

韓國電影大師朴贊郁，憑《分手的決心》勇奪本屆康城影展最佳導演獎，電影在康城影展首映時獲得全場觀眾起立鼓掌長達8分鐘。《分手的決心》由湯唯及朴海日主演，一宗命案，開展了二人若即若離的神秘關係。湯唯及朴海日二人，早前在康城，接受《香港01》的越洋訪問，湯唯更主動教朴海日講廣東話，向香港讀者打招呼。



湯唯跟朴海日在康城接受香港媒體訪問。（官方相片）

戲名說穿了一切

《分手的決心》是由一名男子從山頂神秘墮下身亡開始，刑警海俊（朴海日 飾）奉命調查死者妻子，來自中國的瑞萊（湯唯 飾）。表現得異常冷靜的瑞萊，言談中更透露自己早已預料到丈夫會魂斷山野。而在監視瑞萊的同時，海俊漸漸對這嫌疑犯產生了興趣，亦被她大膽的舉動所吸引……

湯唯首次跟朴贊郁合作，驚訝對方已經看透自己的個性。（官方相片）

由警方與疑犯關係，發展出一段曖昧之情。（《分手的決心》劇照）

湯唯覺得這故事來得簡單直接，就是一個愛情故事。「每一個人心中，都有一份自己的愛情，我角色叫宋瑞萊，是一個中國人，來到韓國之後結婚，但老公便出了事，在山上跌死了，而我就變成嫌疑犯，而他（朴海日）就是警察，負責追查究竟這單案，他們一見面就產生了微妙的感情。」朴海日亦覺得戲名簡單直接，已道出了故事的根本。「就如片名所說，電影的劇情圍繞角色分手時作出的決心，而我和湯唯在這個分手的過程中也拍得引人入勝。」

朴海日、朴贊郁、湯唯一同出席康城首映。（官方相片）

最喜歡朴贊郁哪部作品？

朴贊郁作為韓國國寶級電影大師，兩位都有看過大師的前作，要選最喜愛的朴海日有兩部心水。「我很喜歡導演早期的作品，《JSA安全地帶》及《飢渴誘罪》我也很喜歡，導演有獨特的個人視角，只有朴贊郁才能拍出這種風格，風格坦率，深刻描繪人物內心，同時帶有反映社會現實的訊息。」至於湯唯，對於今次的合作仍然未有決心道分手，要選最喜愛，還是選《分手的決心》。「當然是我們這部，無可置疑，雖然每一套都是導演美學的極致，好有衝擊，但我們這部電影很特別，是一部愛情片，而我又能參與其中，所以當然是最喜歡。」

雖然湯唯坦言今次最大難度是韓文對白，但當地人看畢都讚她發音不錯。（官方相片）

湯唯︰「劇本細緻得照做便可以」

朴贊郁擅長拍攝人性黑暗面，對兩位在演繹上又是否一大挑戰？湯唯︰「全都寫在劇本裡面了，真的寫得很細緻，連小動作都寫下來，精緻到照做便可以，所以對演員來說，可以好好地去完成導演想要的東西。所以對我來說，我的挑戰就是韓文。」朴海日就從角色的暗黑面，找到當中耐人尋味的挑戰。「角色懷著深深的傷痛，相信觀眾也會感受得到，我飾演的刑警張海俊，角色性格內斂，沉著冷靜，查案時有條不紊，很有紳士風度。面對宋瑞萊這個疑犯時，也懷著相當人性化的態度和同理心慢慢接近她，這也是我演繹的角色精髓所在。」

兩位在康城出席宣傳活動，已經相當搶鏡。（官方相片）

被導演看穿的湯唯

角色描寫得這麼仔細，又可曾在現實中的自己，找到兩者相同之處嗎？朴海日︰「我自己也是性格內斂的人，有時我也會很文靜，我飾演的刑警張海俊很喜愛大自然，這部作品也融入了朴贊郁導演的個性，導演在籌劃角色時也花了不少功夫。」

湯唯也認同，朴贊郁將自己的特質，投射到男角色身上。「一個導演去寫角色的時候，他會有感覺，就會投放自己的特質，寫出來的角色是和自己有點相通的。我回想昨晚吃飯的時候，他和導演都坐得好直，在劇本裡面，我的角色有一句對白︰『瑞萊，你是一個挺直腰背的女人，這一點就可以知道你是個怎樣的人。』這是導演投射上去的，就是他自己，或是對自己的期待。」

朴海日演的刑警，性格內斂，有時也會很文靜，跟自己有點相似。（《分手的決心》劇照）

有趣是合作了一陣子，朴贊郁便看到湯唯有著固執這特質，「我想不到會被導演看穿，我是挺固執的，說話也很直接，不會想太多，直話直說，不開心就不開心，開心就開心，開心就像小朋友一樣，他也經常說我像個小朋友，而導演也嘗試去發掘我身上的神秘，或者大家可以在電影裡面看到。」