《生化危機》真人版劇集劣評如潮　粉絲嫌節奏過慢劇情沉悶

Netflix與Constantin Film聯手打造的《生化危機》（Resident Evil）真人版劇集，第一季8集已經全數上架，作為經典之作，真人版劇集在未正式推出前已引頸以待，可惜劇集卻強差人意，更在爛番茄及IMDb分別奪得22%和3.6的超低分。



《生化危機》真人版劇集評價未如理想。（劇集海報）

劇集主要講述兩條時間線交錯的全新故事，第一條時間線，Wesker家兩姊妹Jade和Billie搬到去New Raccoon City，兩人生活久了就發現這個城鎮不如表面所見的安穩平靜，更懷疑父親隱瞞了可能導致世界毀滅的黑暗秘密。而另一條主線就是十多年後的世界，在這個時空地球倖存的人口不足1500萬，另外60億生物因感染T病毒而變成怪物。

Ella Balinska飾演Jade。（劇照）

外界似乎對真人劇集版劣評如潮，更認為劇集照著遊戲翻拍，失敗的機會應該大大減低，但劇情亦拖泥帶水，節奏過慢，令8集極為沉悶。有專業劇評人認為劇集交織了更多故事，但還是陷入了現代喪屍故事的無聊之中，有人表示：「這是另一個保護傘的失敗實驗」。而劇迷方面指：「睇咗10分鐘已經頂唔順」、「連第一集都睇唔完」、「究竟我睇咗啲咩？」。

Lance Reddick飾演Albert Wesker一角。（劇照）

另一邊廂，有部分人認為劇集並沒有太差，只是劇集將經典《生化危機》電影系列轉向了新的恐怖氛圍，而劇集的焦點由喪屍變成了恐怖舉行怪獸。