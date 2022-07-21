闔家辣｜姚樂怡相隔14年再演出電影　傳為還債一年喪拍20部戲

由吳君如監製，聯同鄭中基、呂爵安（Edan）、梁詠琪主演的《闔家辣》，受新冠肺炎疫情影響，由賀歲片變暑期檔上映，雖然檔期改變，但賀歲歡樂氣氛濃厚，找來大堆頭客串角色，當中包括有14年沒有拍戲的姚樂怡。

《闔家辣》有不少驚喜客串角色，大家記得要留到最後！（劇照）

戲中姚樂怡飾演雜貨店老闆娘，跟前來買手套的鄭中基有一幕十指緊扣的「激情」場面，久未幕前演出的姚樂怡演技沒有生疏，跟鄭中基對戲火花十足，相當爆笑。當年姚樂怡加入無綫電視後，同時兼顧電影事業，第一部演出的電影是《超級整蠱霸王》，憑著出眾身材引起觀眾注意。

姚樂怡當年以性感身材見稱。（電影截圖）

有指姚樂怡入行前曾經營美容院生意失敗，欠下家人幾十萬債務，為此入行後便密密拍戲，一年拍了近二十部電影，當年媒體形容她媲美「鄭九組」鄭裕玲。不過姚樂怡大部份演出都是花瓶角色，真正當上女主角的寥寥無幾，其中一部較為人熟悉的是《鬼請你睇戲》。

姚樂怡一家三口幸福滿瀉。（IG圖片）

到2008年，姚樂怡約滿離開無綫電視後淡出幕前，轉型當經理人，在香港星娛樂公司及老友記電影創作室出任公關總監，2012年與圈外人吳俊匡結婚，育有一名女兒，過低調幸福生活。

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