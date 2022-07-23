七人樂隊︱洪金寶憶昔日七小福血汗　天台成動作電影苗圃揚威國際

香港電影《七人樂隊》由七位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手製作，將於7月28日上映。七位導演各自負責約十分鐘的短片，拼湊成五十年代起七個香港情懷故事。

《七人樂隊》是由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克攜手執導的作品。《七人樂隊》電影海報。（電影公司提供）

其中，電影首段短片〈練功〉，由洪金寶執導及編劇，將自己童年時「七小福」的訓練經歷搬上大銀幕，並由兒子洪天明擔綱演出自己的師父于占元。〈練功〉講述洪金寶與一眾師弟妹在師父家的天台上練功的日子，師父訓練嚴格，不但在吃早餐前已經空肚開始練功，而且動作練得不夠標準，便會杖責懲罰。一次因為帶頭偷懶，洪金寶被師父懲罰倒立，因為體力不支，而失手「撼穿頭」，血流如注，更問師弟為甚麼流出來的血是暖的。

《七人樂隊》〈練功〉由洪金寶執導，並由兒子洪天明飾演自己的師父于占元。（《七人樂隊》電影劇照）

在于占元的天台上，不但培育出洪金寶，更包括國際知名的動作巨星成龍、荷里活頂級武術指導袁和平、以及在香港動作電影幕前幕後均有超然地位的元彪、元華、元秋、元彪、林正英等人。于占元的「天台苗圃」孕育出的人才自七十年代起便參與香港動作電影的製作。

七小福與師姐于素秋合照。（網上圖片）

元華曾經為李小龍於《精武門》及《龍爭虎鬥》擔任替身，並演出數十部動作電影。洪金寶與成龍在嘉禾電影公司開發出一系列的功夫喜劇，洪金寶成為知名動作電影導演及武術指導；成龍則憑驕人的身手演出多部國際知名的動作電影，成為一眾師兄弟中其中一位最具國際知名度的一員。

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袁和平曾執導二十多部動作電影，並繼承父業成為武術指導，參與荷里活電影《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）系列、《臥虎藏龍》及《標殺令》等國際電影的製作；而林正英、元秋及元彪等一眾亦開創了不少動作電影的類型，並同時擔任幕前幕後的工作。

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洪金寶在年前曾有消息指正在籌拍《七小福》的電影，而他在《七人樂隊》〈練功〉裡，以自己一切成就的起點——師父的天台，作為回憶的核心，將自己與一眾師弟的血汗記載於電影菲林中，紀念香港動作電影的其中一個重要苗圃。