Oppenheimer︱路蘭新作預告戲院播　超強卡士演原子彈曼克頓計劃

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新作《Oppenheimer》將於2023年7月21日上映，並於美國時間7月21日開始播放預告，而預告僅限於戲院內播放，將會於Jordan Peele剛上映的新作《Nope》的正片開始前播出。預告片一開始以「11個月24日15小時29分鐘」的倒數計時作為開始，寓意電影將於一年後上映。

《Oppenheimer》電影先導海報，並預告電影將於2023年7月21日上映。（《Oppenheimer》官方Twitter）

主演電影的演員之一，艾美莉賓特（Emily Blunt）在旁白中說：「世界正在改變，在重組。這是你的時代。」另一主演羅拔唐尼（Robert Downey Jr）則續道：「這個撼動世界的人。」而畫面則穿梭在Robert Oppenheimer（Cillian Murphy飾演）的黑白片段之中。

《Oppenheimer》首張先導造型劇照，物理學家Robert Oppenheimer將由「稻草人」Cillian Murphy飾演。（環球影業官方instagram）

理論物理學家Robert Oppenheimer是美國在二戰期間研發原子彈的計劃核心人物之一，他被喻為「原子彈之父」，並領導了整個曼克頓計劃。由1942至1946年間，曼克頓計劃在美國各地開展實驗室與工廠，研究原子彈的設計及應用，企圖超越德國的科學及應用水平，率先研發出原子彈並贏出戰爭。

Robert Oppenheimer肖像。（網上圖片）

最後，曼克頓計劃的研究成品，成為了轟炸廣島及長崎兩地的原子彈，由研究至執行轟炸任務，均由曼克頓計劃的人員負責。直至1947年，美國原子能委員會成立，接管了核武的研究及生產，曼克頓計劃才正式終結。

Robert Oppenheimer（右）與愛因斯坦（左）。（網上圖片）

《Oppenheimer》圍繞了曼克頓計劃及相關人物，並由超強的卡司擔綱演出，包括《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）的「稻草人」Cillian Murphy、艾美莉賓特、羅拔唐尼、麥迪文（Matt Damon）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）及雷米馬利克（Rami Malek），陣容非常強勁。

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而且路蘭再次使用他一貫鍾愛的IMAX攝影機攝製電影，觀眾可以再次期待有如《鄧寇克大行動》（Dunkirk）一樣宏大的史詩戰爭電影再次登上大銀幕。