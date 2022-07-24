熱浪來襲︱涼浸浸影院呈獻　盤點八套「睇到都覺得凍」電影清單

近日全球多國受熱浪侵襲，歐洲各國罕有接連錄得超過40度高溫，而香港近日日間氣溫亦超過35度。在酷熱天氣下，香港觀眾除了與《I SWIM》一同躍進海灘泳池消暑外，安坐家中歎冷氣看一部電影亦不失為一個避暑好方法。為了讓觀眾能夠身心都驅除暑熱，特意推薦八部「睇到都覺得凍」電影清單，讓觀眾們能夠全程投入在電影世界中，忘卻戶外的炎熱。

觀看一部「睇到都覺得凍」的電影，或許能讓觀眾忘卻戶外的炎熱天氣。《無痛失戀》電影劇照。（imdb）

《明日之後》（The Day After Tomorrow）

《明日之後》作為二十一世紀其中一部最具代表性的災難電影，講述全球暖化的持續帶來毀滅性的災難，並導致新冰河時期的開始，在暴雨過後，紐約被急降的氣溫冰封，連紐約的象徵之一——自由神像也被凍成冰雕。

《明日之後》為二十一世紀其中一部最具代表性的災難電影之一。《明日之後》電影海報。（imdb）

主角在冰封的城市中，嘗試與其他災民一同尋求逃難的方法，過程中經歷過不少意外，亦有包括美國總統在內的不少人凍死在風雪之中。電影雖然是一部警世的災難片，但有大半劇情發生於冰封的城市中，對觀眾而言，既具警告作用，亦可以暫時忘卻戶外的炎熱。

東方快車謀殺案（Murder on the Orient Express）

由著名英國推理小說改編的電影《東方快車謀殺案》，是一部偵探推理電影，講述神探Hercule Poirot偶然乘坐上一列東方快車，由東往西返回倫敦，途中遇到雪崩，乘客被困於車廂之中。

《東方快車謀殺案》改編自同名英國著名推理小說。《東方快車謀殺案》電影海報。（imdb）

此時，頭等車廂卻發生了一宗謀殺謀，其中一名惡名昭彰的乘客在房間被殺，案件有重重謎團，而Hercule Poirot則需要在風雪之中解構乘客之中誰是真正兇手，於是在暴風雪之中，展開了他與各位疑犯之間的角力與調查。

閃靈（The Shining）

《閃靈》改編自史提芬京（Stephen King）的同名小說，並由電影大師寇比力克（Stanley Kubrick）搬上大銀幕，並由積尼高遜（Jack Nicholson）主演。電影講述作家為了得到一處安心寫作、又能帶來豐厚收入的工作，與家人接下一所酒店的冬天維護工作，需要一家三口獨居於酒店中。

《閃靈》由史提芬京原著，並被寇比力克搬上大銀幕。《閃靈》電影海報。（imdb）

但暴風雪不幸將作家一家人困在酒店中，並發生一連串的超自然事件，如作家的兒子因為「閃靈」異能而看見酒店裡的陰魂，而作家自己亦變得精神錯亂，追殺他的妻子與兒子。最後，作家在酒店外冰天雪地的迷宮中被凍成冰條，積尼高遜於該畫面的相貌非常經典，成為了不少「寒冬主題」迷因的主角。

冰天血地8惡人（The Hateful Eight）

《冰天血地8惡人》以美國南北戰爭後的懷俄明州作為背景，講述一位獎金獵人與一位準警長因為逃避暴風雪，因緣際會地來到一座雜貨舖中，與另外六位危險人物一同被困在其中，掀起了種族、身份、警匪與政治之間的明爭暗鬥。

《冰天血地8惡人》講述八位互相有利益立場衝突的人，因為暴風雪而被困於一座雜貨店中。《冰天血地8惡人》電影海報。（imdb）

有別於《龍門客棧》因風沙而被困，《冰天血地8惡人》的暴風雪對生存帶來更大的威脅，而昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）鏡頭下的雪災亦非常寫實，具有非凡的感染力，相信觀眾投入電影的世界後，將會完全忘卻外間的熱浪，與電影的角色一同設法在暴風雪與槍枝下裡存活下來。

無痛失戀（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）

《無痛失戀》由法國導演Michel Gondry執導，占基利（Jim Carrey）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演，是一部愛情小品電影。講述男女主角在經歷一段長達兩年的戀愛後，各自為了從失戀的痛苦中解脫，而消除了自己記憶裡的彼此。

《無痛失戀》以冬日作為背景，講述兩位曾經相愛的男女，在消除對彼此相關的記憶後，再次相戀的故事。《無痛失戀》電影海報。（imdb）

然而緣份巧妙地讓兩人在冬季再次再禼，重新認識對方，並再次墮入愛河。電影中的經典一幕，男女主角躺在結冰的湖面上談天，經歷浪漫的第二次相戀。電影冷冰的主調烘托二人的傷心失意，得到了無數觀眾的共鳴，亦令觀眾自然地投入冰天雪地的寒冷氣氛之中。

魔雪奇緣（Frozen）

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》改編自安徒生童話的故事，講述主角艾莎（Elsa）天生擁有冰雪魔法，然而她無法掌控自己的魔法能力，只能夠一直過着與世隔絕的生活。到了登基繼位的年齡時，她在典禮上失手展露了魔法，嚇怕了王國中的國民，於是便選擇自我放逐，釋放自己的冰雪魔法，並生活在冰封的國度中。

《魔雪奇緣》故事圍繞擁有冰雪魔法的女王艾莎的成長故事。《魔雪奇緣》電影海報。（imdb）

電影由始至終一直圍繞冰雪女王艾莎的成長，並建構出一個極端嚴寒的冬日世界，雖然動畫世界與現實頗具抽離感，然而長期萬里冰封的世界的確令觀眾「睇到都覺得凍」，相信在面對近日熱浪的侵襲，不少人也希望能夠施展艾莎的冰雪魔法，為炎熱的天氣降一降溫。

復仇勇者（The Revenant）

《復仇勇者》由里安納度狄卡比奧主演，並助他奪得首座奧斯卡最佳男主角獎。故事以北美大平原為背景，講述十九世紀時，商人為了與原住民通商，買賣他們的皮草而結下的恩怨情仇。

《復仇勇者》的故事設定於萬里冰封的北美平原上。《復仇勇者》電影海報。（imdb）

故事除了講述主角的復仇與死裡逃生的經歷外，亦花了相當詳盡的筆墨描繪原住民在冰天雪地裡聚居的生活。相比現代人逃避炎熱、享受冷氣的舒適，他們更在意如何與冷鋒對抗，在極端嚴寒裡生存。

冰河世紀（Ice Age）

《冰河世紀》以三隻史前冰河時期的動物作為主角，長毛象、劍齒虎與地懶原本是互不相干的物種，但他們卻因為遇到一個人類的嬰兒，而展金開一段為嬰兒尋親的旅程，走過了萬里冰封的冰河世界。

《冰河世紀》以冰河時期為背景，講述三位史前動物主角橫越冰川，為人類小孩尋親的故事。《冰河世紀》電影海報。（imdb）

這部合家歡動畫喜劇裡的冰河世界雖然寸草不生，亦剖釋了極端氣候下生存的困局，然而動畫裡的幽默搗蛋，配合松鼠偶然意外地用松果摧毀了雪山與冰川的橋段，也容易令觀眾投入在其中，暫時忘卻外間的炎熱。