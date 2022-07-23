《飯戲攻心》張繼聰陳湛文現身謝票　下星期拉隊撐場黃子華舞台劇

電影《飯戲攻心》由賀歲檔改為中秋上映，正值電影正參與《紐約亞洲電影節》，香港亦率先舉行搶閘場，仲請到戲中飾演二佬的張繼聰及三弟陳湛文現身謝票，仲有主題曲《叉叉叉Love Song》MV首播。

張繼聰為聽觀眾反應，謝票前特意提早入場留意。張繼聰：「我自己未睇套戲，但聽到我哋用心度我的笑位觀眾受落真係樂開心。因為套戲嘅喜劇效果，係要透過好認真嘅戲劇營造出嚟，唔係一般胡鬧，要靠人物關係的荒謬令你笑。見到大家笑即代表今次集體冒險係成功。」陳湛文：「幽默感有時好睇中唔中大家，所以係挑戰嚟！」

張繼聰謝票前，提早入場聽觀眾反應。（許育民 攝）

電影壓軸一家六口會有場大混鬥，這亦是阿聰拍得最迷茫的一幕。「呢場戲我哋拍通宵，大家都已經迷迷糊糊，到拍完我同子華神唔知拍咗咩？因為本身係套正劇，要推進到大家聲撕力竭，然後再推到去荒誕，睇劇本時已覺得好勁，但未知演唔演繹到，而家知道大家喜歡就好。」而陳湛文就最難忘混鬥完一場靜止戲：「特別有感覺，加上今次有不少排戲及圍讀時間，相處落好快就有兄弟感覺。」

陳湛文好開心可以同子華神及聰哥合作，真的有兄弟感覺。（許育民 攝）

由於黃子華正忙緊舞台劇《最後禮物》演出，兩位細佬都期待稍後可以一齊謝票，而阿聰亦約好《飯戲攻心》團隊，下星期去撐場，更笑言要整蠱呢位大佬：「聽講佢好重戲，要好專心去演，到時佢一出場我就會叫佢：『大佬』，再舉埋燈牌騷擾下佢。」