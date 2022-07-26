JLo婚前協議曾要求一周性生活4次　賓艾佛力疑被榨乾度蜜月勁憔悴

美國天后Jennifer Lopez（JLo）去年4月公開與賓艾佛力（Ben Affleck）復合，兩人相隔二十年再一起的消息震撼荷里活。日前有外媒爆出JLo與Ben Afflec於7月16日已在拉斯維加斯結婚，正式成為夫妻。

據知兩人的婚禮非常低調，JLo只穿上舊戲服白色裙便完成了婚禮儀式。（Getty Images）

JLo與Ben Affleck與20年前曾訂婚，當時有傳兩人曾簽訂了一份婚前協議書，女方要求「每週的性生活要有四次」。今次兩人終於完婚，這份婚前協議書亦再度成為網民熱話。兩人婚後，帶著各自的孩子前往巴黎度蜜月，但Ben Affleck卻被外媒拍得在塞納河（River Seine）遊船河期間午睡，頭部更睡至仰翻。有大批粉絲看到照片後，都不禁在Twitter搞笑留言問「看來真的是一周四次」、「被榨乾了嗎？」「一周四次真的很累...」

I should be spending every summer weekend on a boat sleeping like Ben Affleck pic.twitter.com/hLz3fPxGQ8 — Karla Rodriguez (@ohkarli_) July 23, 2022

兩人度蜜月期間吸引了大批外媒追訪，在另一輯照片中，穿上紅色吊帶裙的JLo看齊上來容光煥發，但Ben Affleck臉上卻掛著兩個黑眼圈，又累又憔悴，令粉絲擔憂偶像的身體是否負荷到。

Ben Affleck真係好憔悴......（VCG）

每週的性生活要有四次是JLo與Ben Affleck的婚前協議其中一項 (ig@jlo)

另外，於日前（24日）過了53歲的JLo昨日在Instagram上載了宣傳旗下品牌新推出的緊膚身體乳液廣告。片段中JLo幾乎全裸，更擺出各種性感誘人的姿態，看起來絕對不似53歲，而肌膚非常結實，身材比不少圈中年輕歌手及演員都要Fit。

點擊下圖看跟多JLo的性感照及廣告截圖：

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