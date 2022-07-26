《飯戲攻心》MV大玩90年代日劇風　黃子華︰令大佬如沐秋風

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的溫馨幽默喜劇電影《飯戲攻心》，即將與大家中秋見面。《飯戲攻心》團隊，先為觀眾送上極具誠意的搞笑MV，未品嘗《飯戲攻心》前，先吃甜品MV《叉叉叉Love Song》，由張繼聰與鄧麗欣合唱，場面跟足90年代日劇風，非常搞笑。



MV一來就見到一碟叉燒跟菜芯，擺盤仲相當精美。（《叉叉叉Love Song》MV截圖）

《飯戲攻心》故事由一道香港地道美食「叉燒」開始，講述如何透過「叉燒」去維繫一個家六個人的親密關係，當中包含親情、友情、愛情及兄弟情，叉燒除了是戲中三兄弟的父親所經營的生意，對香港人來說亦有一份情意，而導演陳詠燊就此，特別拍攝一首以叉燒為主題的歌曲《叉叉叉Love Song》，邀得張繼聰及Stephy主演MV，在MV中更大玩80、90年代日劇風，驚喜之餘趣味十足。

張繼聰個表情好「乞人憎」，但又好好笑。（《叉叉叉Love Song》MV截圖）

黃子華︰「令大佬如沐秋風，爽呀！」

《叉叉叉Love Song》由張繼聰及Stephy主唱，張繼聰親自作曲，小克填詞，陳詠燊導演拍攝，拍攝概念取材自80、90年代風靡香港的日劇，無論造型、背景，拍攝手法及演出皆刻畫細緻，玩得專業幽默有趣。在MV中二人流露出搞笑潛能，導演更大讚Stephy其實是一名搞笑能手。而正忙於演出舞台劇的大佬黃子華，睇完個MV都幫手Share，更寫上︰「呢兩個真抵錫，呢種曲風，炎炎盛夏，令大佬如沐秋風，爽呀！」

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陳詠燊︰ 「翻睇咗海量咁多舊MV」

導演陳詠燊Sunny完成MV創作，日前在Facebook分享︰「翻睇咗海量咁多舊MV，再cap圖分析。」又指因為沒有準則，如何能拍得搞笑，要花了很多時間做資料搜集，「我做了十多頁紙的資料，讓團隊了解每個鏡頭，每個演法及跳法，坦白說拍這MV難度高過拍整齣《飯戲攻心》。」

歌詞都相當地道及抵死。（《叉叉叉Love Song》MV截圖）

至於點解用叉燒做MV主軸，他想叉燒是能代表到香港的食物，齣戲是講香港一家人，三兄弟爸爸當年是燒叉燒，想到如果他們的爸爸當年的叉燒工場要賣廣告，應該會拍一首叉燒廣告歌，所以便找兩位主角主唱。而阿聰亦非常贊同，表示想作一首歌講叉燒。「於是他作了一首以80、90年代，日劇曲風的歌，小克又很喜歡這構思，於是寫了這首叉燒歌…. 我發現全香港導演也看漏了Stephy演喜劇的一面，原來她拍攝這MV 時可以很搞笑有趣，成就了這首充滿日式情懷的叉燒歌。」

張繼聰的強勁舞姿，迎合90年代風格。（《叉叉叉Love Song》MV截圖）

本身已具搞笑細胞的張繼聰，在戲中及MV大力發放笑能量：「MV的演繹是跟劇本做，唱着輕鬆歌詞，但樣子很用力去演，是依照以前那輩這樣做，跳着勁舞，卻唱着別的東西，哈哈！大家對這部戲很有愛，願意出一分力，很值得推介，因為套戲是講家庭講愛。Sunny導演好叻，叉燒是屬於香港人的一種食物，不是很貴，但都是由細食到大，我們平時不會刻意去食叉燒，但去到外國生活，很久沒吃過香港美食，就會想起叉燒飯，像家人一樣，放在面前不會珍惜，但沒見一陣子總會掛念。」