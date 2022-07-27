在剛過去的紐約亞洲電影節，何超儀獲邀作為今屆的焦點影⼈，⼀連三⽇，放映她與老公陳⼦聰合組的852電影公司的三部作品，三部電影均近全院滿座，尤其是放映紀錄⽚《尋找極致的喜悅：火與冰》時，不少外國觀眾看得捧腹⼤笑，到最後結尾⼀場戲，⾒香港與冰島兩地⾳樂⼈⼀同jam 《男兒當⾃強》時，更⾼呼拍掌，場⾯非常熱⾎。

何超儀與陳⼦聰聯合監製，Kim Chan導演的《尋找極致的喜悅：火語冰》在紐約影展放映。（大會發相）

超儀在現場多次向觀眾道謝，更表示希望能把更多的香港電影帶出去，讓⻄⽅觀眾認識。⽽香港駐紐約的經濟貿易辦事處處長也得來捧場，更讚超儀可以把⼀個宏⼤的觀念以⼀個既簡單⼜惹笑的⽅式表達出來，尤其是在現在這艱難時期，更需要⼀部充滿⿎舞性的電影，更希望超儀能多把香港電影帶到外國，為港爭光。

不少影迷出席了與超儀的「Master class talk」電影交流會後，紛紛在卡上留⾔⿎勵。（大會發相）

事實上⼀連三⽇影展分別放映了《維多利亞壹號》、《全⼒扣殺》及《尋找極致的喜悅：火與冰》三⽚，就算是⾸⽇放映12年前的作品《維多利亞壹號》也近全院滿座，不少外國觀眾看後對香港的住屋問題都表示⼗分震驚，⽽有不少觀眾看了《尋找》⼀⽚後對詹瑞⽂在內裏⼀句粗口對⽩「NGORONG GAU」很感興趣，更紛紛向⼤會索取印有此對⽩的宣傳品，結果該對白貼紙很快便派清光。

何超儀都有跟大家一同觀賞自己新作。（大會發相）

事實上，超儀已有⼗年沒有到紐約， 10年前他與老公陳⼦聰⼀起到來，參加了⼀個戲劇⼤師的課程， 10年後重遊舊地，這次卻是帶了⾃⼰的出品到來，無不令超儀感受良多，其實當年她與老公堅持開設⾃⼰的電影公司，銳意拍另類題材，期間聽盡不少冷嘲熱諷，但今天看到觀眾的⽀持，證明這10年來的努⼒沒有⽩費。

有外國影迷穿州過省，特地來看超儀的電影更到她下榻的酒店等她索取簽名。（大會發相）