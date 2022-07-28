七人樂隊｜杜琪峯自言多次錯失發達機會：我一生人最追求不勞而穫

香港七大導演洪金寶、袁和平、徐克、吳宇森、許鞍華、林嶺東、譚家明及杜琪峯聯手炮製的新片《七人樂隊》今日（28日）正式上映，其中四位導演杜琪峯、許鞍華、洪金寶及袁和平現身接受媒體訪問，大談拍攝的心路歷程。

杜Sir主理的《遍地黃金》以發達機遇為主題，他表示過去香港人有很多機會去致富，但能否把握就靠個人修為，他以九字真言來寄語大家，想知就要睇落去！



攝影：陳順禎



杜琪峯、許鞍華、洪金寶及袁和平接受媒體訪問，表面上是宣傳新片，更似老友聚舊談笑風生。

「我一生人最追求不勞而穫，但舖舖都唔得，仲衰埋𠻹」，談起《遍地黃金》的主題，杜Sir笑笑口如事說，他指出香港經歷了幾次大上大落，六七暴動後何文田買層樓只要幾萬元、八十年代樓價大跌、科網股爆破、亞洲金融風暴、金融海嘯…「在一個咁好嘅地方，有上有落，拍這個片主要講貪婪與恐懼，應該貪婪嘅時候唔貪婪，應該恐懼嘅時候唔恐懼，遍地黃金有鬼用咩？」

杜Sir說每次都錯過發達機會。

杜Sir認為富貴轉移是香港的經歷：「因為是香港才有如此機遇，未來還會不會有不知道，但以香港的特色，一定會重覆，好快，明年或後年就會有機會，『別人恐懼，你就要貪婪』」，這充滿《大時代》風格的九字真言，大家要好好斟酌一番。

大哥大談湊孫：「我邊度敢打我啲孫仔，我惡少少佢哋都唔見我，我叫人幫我教孫，又唔打得又唔惡得，有次孫仔來我屋企過夜唔願瞓，我喝令他瞓覺，他通街話我鬧佢」。

「大哥大」洪金寶執導的《天台練功》，以自身小時候的經歷作題材，找來兒子洪天明扮演師父于占元，笑言是因為容易handle（控制）：「唔聽話就揼佢，（有沒有唔聽你話？）佢邊度敢啊？我覺得他有點似我師父的感覺，他不需要打筋斗，只要教導小朋友，他可以處理的」

大哥大感嘆現在跟以前大不同，今時今日的孩子在良好的環境長大，資源充足：「以前的教育跟現在是兩回事，我師父好彩，他在現在這個年代坐緊監了，日日打徒弟會俾人告，現在的小朋友好幸福，讀書有幾辛苦？很多事情要靠自己去爭取，我師父說：『師父領進門，修身在個人』，沒人可以迫你。」

許鞍華笑言：「我好似欠咗吳鎮宇」，因為兩次拍短片都找對方做主角，而兩次都覺得只有鎮宇能演得好。

許鞍華主理的《校長》以六十年代作背景，她透露這個劇本早就創作好，苦無資金才拍不成長片，她又謂那個年頭對她影響甚大：「那時候打越戰、嬉皮士，香港本身好乖、好傳統，兩者好極端，我好深受影響，所以好想拍出這個時代的感覺」，而這個故事想帶出的，是她最拿手的人情味。

用電影來懷念電影，杜Sir說希望廿年內再合作一次，其他導演叫他要快一點。

杜Sir提到早在2010年就構思開拍《七人樂隊》:「我拍到2010年左右先開始轉數碼拍攝，突然湧現『菲林時代要過去』的想法，當然有些傷感，對住菲林咁多年，傷感裡面又有些刺激，菲林對香港工業又好、對香港電影文化又好，好多演員好多導演因為有菲林才能夠去到世界各地，去到國際知名，菲林好巴閉，要做一些事向它致敬」。

問八爺為何不拍拿手的功夫題材，他表示：「15分鐘不夠拍，動作片都要有文藝成份，有人物性格、有事件發生才支持到動作戲，問題在於劇本好與否。」

《七人樂隊》成真，杜Sir顯得份外雀躍：「拍完之後開心到死，整體感覺香港好溫暖，走過的日子，香港值得懷緬，希望帶到一些溫情畀香港」四位導演都經歷過港產片最豐盛、最美好的年代，杜Sir憶述當年雖然隸屬不同電影公司，但導演之間互相友好，誰人有新作都會去睇午夜場支持：「無形中的友情在電影中建立出來，只要熱愛電影就會凝聚一起」，他又寄語年輕一代要惺惺相惜，不要以敵對眼光對待同業，要去欣賞：「我哋都做得到，點解你哋做唔到，你去針對人冇用，做好自己件事」。

杜Sir說再無機會看到林嶺東的全新電影世界。

已故林嶺東執導了其中一段《迷路》，杜Sir談起好友說：「懷念一定懷念」，但不忘爆對方「黑材料」：「他原來屬羊，扮屬馬，比我跟周潤發年紀小，但我們都喊他大佬，喊了幾十年。」杜Sir說看林嶺東執導的部份，感覺對方變了許鞍華：「如此幼細，原來他有這一面，柔到不得了，他的電影世界變了，骨子裡有份柔情，40幾年來都不知道」，可是往後無法看到林嶺東展現更多這一面，杜Sir亦感觸地說：「冇人叻得過神的安排」。