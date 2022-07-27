香港國際電影節｜《明日戰記》成開幕電影　古天樂：我睇咗過千次

第四十六屆香港國際電影節（HKIFF46）即將揭幕，本屆電影節設兩部開幕電影，分別為史詩式巨製《風再起時》舉行世界首映及香港電影史上製作規模最大的科幻電影《明日戰紀》。兩部電影分別以香港的過去與未來的故事與想像作為題材，重塑香港昔日的畫像，亦拓展科幻世界的重重危機。

電影《明日戰記》由古天樂投資開拍，擔任總監製及擔綱主演。（《明日戰記》電影海報）

電影節今日（27日）舉行新聞發布會，連續四年擔任電影節大使兼主演開幕電影《風再起時》的影帝郭富城，攜同青年大使余香凝、《明日戰記》總監製兼主演古天樂及兩部電影的演員劉青雲、劉嘉玲、姜皓文等一同出席。

《明日戰記》的總監製兼主演古天樂（中）攜同主演劉嘉玲（左二）、姜皓文（右二）、謝君豪（右一）及導演吳炫輝一同出席電影節記者招待會。（梁碧玲 攝）

重磅打造《明日戰記》的古天樂在接受訪問時提到作品算是從影以來製作時間最長的一次：「真的好像生仔一樣，過程很漫長！」不僅拍攝過程認真，古天樂在漫長的後期製作時期亦沒有放鬆：「全套電影我猜已經看超過一千次，很多細緻的部分需要留意、需要修正，所以過程其實非常不容易。」

古天樂笑指自己已經看過《明日戰記》過千次。（梁碧玲 攝）

除了監製電影，古天樂亦親自擔綱演出，穿上非常科幻設計的未來戰衣進行拍攝：「整件戰衣重30磅，非常悶熱，要靠幾條冷氣喉管不斷吹冷風進去才能持續拍攝。最困難是要忍着不去廁所，我試過除下戰鬥服前後需要四十五分鐘，而且好像一級方程式跑車入維修站一樣需要大量人手協助，所以拍攝非常辛苦。」

古天樂在《明日戰記》鏡頭前後也一樣認真。（梁碧玲 攝）

第四十六屆香港國際電影節將為期17日，再度結合實體及網上形式舉行，精選了來自67個國家合共超過200部電影，將於戲院放映近300場，並有超過40部電影將會透過網上平台播放