《風再起時》《明日戰記》終上映　仲有四部都市傳說級電影排緊隊

《第四十六屆香港國際電影節》（HKIFF46），在新聞發布會宣布兩部開幕電影，分別為梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，以及古天樂、劉青雲、姜皓文主演的《明日戰記》，消息一出令一眾影迷極為振奮，事關大家對兩部大製作都引頸以待，甚至用「都市傳說」來形容。其實坊間一直都有個期待電影Check List，有多部作品大家都期待已久，但都係遲遲未上畫，現在睇睇有冇你心水？



由開拍到上畫，大家等足５年，終於見到終點，大家8月25日準備入場。（《明日戰記》劇照）

兩大影帝首次合作，(《風再起時》劇照)

《尋秦記》2018年開拍

電視劇《尋秦記》在千呼萬喚之下，終在2018年影視博覽中，古天樂親自率領林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮、滕麗名出席發布會，宣布開拍電影版。坊間曾出現盜錄版預告，隨後電影公司亦公開正式預告，並發放高清劇照，一頭白髮的項少龍，穿上較為先進的服飾，背上背囊，而右手更手握槍械，非常有型。相反飾演嬴政的林峯則穿得相對樸素，亦看來二人已經由昔日的師徒關係，變成敵對。曾有傳電影會在來年初上映，一於今年《明日》，出年《尋秦》。

網民在劇照中，已發現項少龍身上的圖案Tee，在劇集中出現過，非常連戲。（《尋秦記》劇照）

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《阿龍》2018年開拍

電影《阿龍》由鄭中基和胡耀輝聯合導演，Ronald更有參與編劇，故事講他飾演的阿龍，因身負前妻賭債生活潦倒，與8歲女兒螢螢相依為命，但他從來沒抱怨半句，當還清所有債務，便圓心願帶她去泰國旅遊，可惜抵埗不久女兒就被拐子集團擄走。痛失至親，阿龍為抽出兇手，不自覺間本人變得暴戾兇殘，漸漸化身成雙手沾血的復仇者，更因而入獄。鄭中基為角色操了6個月，操到一身肌肉，雖然未有公開爆肌劇照，但一張虎背相已夠吸引力，可惜該片亦是遲遲未有上映日期。

比起現時風趣幽默的暴龍哥，這個阿龍造型相當吸引。（《阿龍》劇照）

《風林火山》2017年開拍

由古天樂、劉青雲、金城武、梁家輝、高圓圓，Juno麥浚龍執導的《風林火山》，相信是大家最期待的一部。電影在2016年籌備，2017年開拍，一場在銅鑼灣拍攝的雪景已叫人震驚，隨後更在惠州搭出一個銅鑼灣實景，方便拍爆破戲。據指該場景一共搭超過6萬平方呎，歷時三個月，Juno覺得實在不能在真正的銅鑼灣拍這麼大量的爆破戲，所以決定要搭景。電影在上年底，被指嚴重超時無法埋尾，Juno就公開表示：「導演工作已經差不多完成，後期仲有啲，但上映日期就交返畀投資方同發行方決定。」

這部警匪動作片集合超強卡士，劇組更為此搭建了面積達6萬平方呎，1:1的比例銅鑼灣實景。（《風林火山》劇照）

《神秘寶藏》2014年開拍

同樣是鄭中基有份執導，跟陳嘉上合力拍攝的《神秘寶藏》，講述張保仔的故事，2014年拍攝完成，曾於香港影視博覽宣布會在2015年底上畫，結果冇晒影。事隔兩年，正當大家已經唔記得套戲時，電影突然在2017年9月推出首預告，並落實11月2日正式上畫，當然最後都係無聲無息，未有正式公映。

《神秘寶藏》是以中國海盜張保仔作故事藍本的穿越喜劇，戲中演員都會分飾兩角，黃子華會飾演張保仔及其後人，陳法拉就要同時飾演鄭中基女友及黃子華老婆，所以兩位男主角會為爭法拉而大打出手。其中古代陳法拉，仲會以黑面、刀疤、黃牙醜爆女海盜造型登場。其實電影在拍攝時都遇上不少阻滯，先有古天樂因檔期問題突然易角，最終由黃子華頂上。然後電影一宣布開拍，TVB就同樣以「張保仔」及「穿越」兩大元素，找洪永城與陳展鵬開套《張保仔》，結果仲順利2015年出街。