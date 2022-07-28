《正義的算法》大玩二選一問答　陳柏霖寧做臭屁男唔做自私精

Disney+的劇集《正義的算法》，由金鐘視帝陳柏霖伙拍郭雪芙主演，兩位主角擦出無限火花，結局篇更成功瓦解財雄勢大的詐騙集團，令觀眾大快人心。劇中火花連連的兩位主角陳柏霖、郭雪芙，在玩快問快答二選一時，一樣展現搞笑潛力與默契。

問到郭雪芙最快跟哪位男演員合作，未問完雙手已放向陳柏霖那邊。(影片截圖)

陳柏霖在劇中飾演金錢至上、為勝出官司無所不用其極的律師劉浪。他於遊戲中揀選的答案，包括「寧要好口才不要好外貌」、「寧做律師不做奶爸」等，都與劇中人物劉浪的人設如出一轍，非常入戲。其中一條問題「寧願被人稱為臭屁還是自私」，陳柏霖停頓半秒即選做臭屁男，看來於《正義的算法》中角色非常串咀，異常囂張的陳柏霖，非常享受著可以肆意指罵、挑剔別人的滋味。

其中一條問題「寧願被人稱為臭屁還是自私」，陳柏霖停頓半秒即選做臭屁男。(影片截圖)

郭雪芙於劇中飾演奉正義為最高原則的新晉律師林小顏，她的心境與林小顏亦十分一致，在遊戲中揀選「正義」不要「勝訴」。陳柏霖在她回答時也劉浪上身，不停向郭雪芙搖頭，暗示自己與劇中角色劉浪的想法一樣，要「勝訴」不要「正義」，暗笑她想法天真。郭雪芙不過對於自己為角色所設計的爆炸頭造型卻不敢苟同，在「爆炸頭」與「四眼妹」之間選擇當四眼妹，也不願再留這個「娘爆」的爆炸頭。而在「文青女神」與「性感女神」之間，郭雪芺則選「性感」之上，相信令一眾男士聽得馬上面紅。