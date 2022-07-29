水行俠2︱積遜莫瑪確認賓艾佛力回歸做蝙蝠俠　DC將現多元宇宙？

《水行俠2》（Aquaman 2）主演積遜莫瑪（Jason Momoa）今日（29日）於社交媒體上發布與賓艾佛力（Ben Affleck）的合照，並以「布魯斯與亞瑟重聚」為題，證實賓艾佛力將會以蝙蝠俠的身份回歸《水行俠2》的消息。二人在合照中顯得相當熟絡及興奮，並一同出現在遊覽片場的巡行路線之中，為粉絲帶來驚喜。

賓艾佛力自2016年電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman V Superman：Dawn of Justice）開始飾演蝙蝠俠，並於《正義聯盟》（Justice League）的兩個版本中以蝙蝠俠一角主導電影。然而賓艾佛力曾經提及，自己不會演出蝙蝠俠的個人電影，意味他將只會繼續在DC其他成員的電影如《水行俠》及《閃電俠》（The Flash）裡演出。

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本年初，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman）再次以蝙蝠俠的個人身份出演於大銀幕，不論蝙蝠俠的角色形象、電影的拍攝風格，均與薩克薛達（Zack Snyder）執導的一系列DC超級英雄電影距離甚遠，仿似發生於《正義聯盟》系列以外的另一個平行時空，預計與將會繼續發展的DC角色並不會有所交集。若《蝙蝠俠》推出續作，DC的電影宇宙或有機會出現多元宇宙的效果。