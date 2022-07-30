印度劉華阿米爾汗重拍《阿甘正傳》　經典跑步場面造型神似湯漢斯

經典美國電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）上映至今已二十八年，當年曾獨得奧斯卡金像獎最佳電影、最佳導演及最佳男主角等六項大獎，深受全球觀眾的歡迎。今年，印度重拍《阿甘正傳》的電影《Laal Singh Chaddha》將會上映，電影由有「印度劉華」之稱的國寶級演員阿米爾汗（Aamir Khan）飾演主角，串連印度的歷史大事作為基礎，結合主角的個人經歷，成為一部微觀印度歷史。

從電影釋出的劇照可見，阿米爾汗飾演的「阿甘」，亦經歷求學、當兵、跑步等《阿甘正傳》的經典情節，連作為片頭的漂浮羽毛，亦用到印度版之中。而阿米爾汗在劇情中跑步追尋自我橋段時的造型，標誌性的鴨舌帽及留浪漢似的鬍鬚，亦神似當年湯漢斯（Tom Hanks）所飾演的阿甘。

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與《阿甘正傳》不同，為了更能夠代表印度，電影將會一改原作裡經典的巴士站，變為一列長途火車，阿米爾汗表示：「在印度，你不能夠在巴士站開始一段對話，因為實在太嘈雜與人多，所以絕對沒有可能發生。」然而在巴士站的細節以外，電影在模式上亦將故事融合過去半世紀的印度歷史。

除了由阿米爾汗擔綱主演「阿甘」，《Laal Singh Chaddha》再次起用《作死不離3兄弟》（3 Idiots）的演員班底，阿米爾汗會再次與女拍擋Kareena Kapoor上演對手戲，估計角色設定將與「Jenny」相近，而演員Sharman Joshi與Mona Singh亦有演出。作為一部將會代表印度現代史的電影，阿米爾汗亦特別請來另一位世界知名的印度國寶級演員Shahrukh Khan客串，除了借用對方的國際知名度外，相信亦表達互相之間的惺惺相惜。

雖然《Laal Singh Chaddha》是一部《阿甘正傳》的重拍作品，但參考《阿甘正傳》而製作的電影遠不止一部，而香港電影中，《金雞》便以相同的敘事框架，拍攝屬於香港、以性工作者「阿金」為主軸的微觀歷史，電影由陳可辛監製，吳君如主演。